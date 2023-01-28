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100 гривень за пачку: ціни на сигарети рекордно повзуть вгору

28 січня 2023, 22:07
За рік сигарети подорожчали на 6,97-15,65 грн залежно від виробника.
сигарета
Ціни на сигарети / pixabay

В Україні ціни на сигарети помітно злетять. Як відзначають експерти, в середньому пачка подорожчає на 14 гривень.

Подорожчання очікується в рамках щорічного перегляду акцизу. З 1 січня виробники тютюнових виробів платять більше за акцизи (підвищення на 20%), отже більше платитимуть і покупці, пише Обозреватель.

В середньому пачка 64,06 грн, за пачку сигарет середнього сегмента доведеться заплатити 69,9 грн.

За преміум курці платитимуть від 82,61 грн. За рік сигарети подорожчали на 6,97-15,65 грн (залежно від виробника).

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, подорожчання акцизу на сигарети відбувається поетапно і триватиме до 2025 року. Щороку акциз дорожчає на 20%.

В результаті в 2025-му акциз коштуватиме 90 євро за тисячу штук, а пачка найдешевших сигарет подорожчає до 101 грн.

Підвищення акцизів почалося ще кілька років тому. Це була одна з рекомендацій ЄС. Єврочиновники вважали, що Україні необхідно досягти цін на сигарети хоча б до рівня мінімальних в Євросоюзі. Це повинно було допомогти знизити рівень контрабанди.

Як раніше повідомляли, вже навесні можна очікувати подорожчання палива. Експерт паливного ринку Сергій Куюн каже, що зростання цін на бензин прогнозується вже на березень-квітень.

До цього часу існуючі запаси палива на українських заправках виснажаться і нові обсяги доведеться закуповувати в країнах Європи, які, в свою чергу, вводять заборону на російські нафтопродукти з 5 лютого.

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