Російські солдати жебракують на блокпості в Мелітополі: вимагають 100 грн і сигарети

Російські солдати жебракують на блокпості в Мелітополі / скріншот

У жителів окупованого Мелітополя, які виїжджають на вільну від загарбників територію Запорізької області, російські солдати випрошують невеликі суми і сигарети.

Російські окупанти позбавили захоплені регіони мобільного зв'язку та Інтернету, в результаті потік біженців значно збільшився, повідомляє місцеве видання РИА-Мелітополь.

"Всі вони дуже брудні мають бомжуватий вигляд алкашів. Один просив сигарет українських, а другий 100 гривень", - розповіла журналістам сім'я, яка втекла з Мелітополя через Василівку і пройшла перевірку на блокпостах росіян.

Ще одна мешканка Мелітополя розповіла: росіяни сказали всім формувати колони по 10 машин і обіцяли пропускати колону раз в 20 хвилин в період з 17.00 до 20.00. Фури і автомобілі з вантажем не пропускали і сказали, що більше пропускати не будуть. Ці машини у Василівці коштують по 12 діб, розповідає жінка.

читайте такожНаздогнала карма: у Мелітополі в авто підірвали дочку "гауляйтера" з чоловіком-фото"На першому блок-посту навіть не дивилися, якщо кажеш, що їдеш до Запоріжжя. Так і сказали: "вас тут ніхто не тримає!". Далі на інших блок-постах просили всіх показати документи, відкрити багажник машини. Речі Особисті і телефони не дивилися. А ось перед Каменським дивилися абсолютно все і у всіх", - розповіла мешканка Мелітополя.

Раніше в тимчасово окупованому місті Мелітополь на Запоріжжі група російських військових розбилася на автомобілі, вкраденому в українців. Два окупанти загинули, ще троє - отримали трави.

Також повідомлялося, що на Херсонщині у окупантів почалися проблеми із забезпеченням - солдати РФ влаштовуються до місцевих жителів на роботу.

Вони приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці.

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