В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафи

З 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну в певних місцях
В Україні рішенням Верховної Ради електронні сигарета прирівняли до звичайних.
Так, вже з 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагріву тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами і кальянами.
"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо, навіть якщо ми їх не відчуваємо", - підкреслює голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІДом та соціально небезпечними захворюваннями Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, народний депутат Лада Булах у своєму Facebook.
Таким чином курити електронні сигарети (як і звичайні) буде заборонено:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального використання житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
- на вокзалах і станціях;
- на зупинках маршрутних транспортних засобів.
Також забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Якими будуть штрафи
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Раніше повідомляли, що перші Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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