В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафи

Заборона на сигарети / pixabay

В Україні рішенням Верховної Ради електронні сигарета прирівняли до звичайних.

Так, вже з 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагріву тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами і кальянами.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо, навіть якщо ми їх не відчуваємо", - підкреслює голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІДом та соціально небезпечними захворюваннями Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, народний депутат Лада Булах у своєму Facebook.

Таким чином курити електронні сигарети (як і звичайні) буде заборонено:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального використання житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;

на вокзалах і станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Також забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Якими будуть штрафи

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Раніше повідомляли, що перші Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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