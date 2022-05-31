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В Україні заборонять курити електронні сигарети: названо штрафи

31 травня 2022, 22:41

З 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагрівання тютюну в певних місцях

сигарети, заборона на сигарети
Заборона на сигарети / pixabay

В Україні рішенням Верховної Ради електронні сигарета прирівняли до звичайних.

Так, вже з 11 липня запрацює норма про заборону куріння пристроїв для нагріву тютюну в певних місцях на рівні з сигаретами, електронними сигаретами і кальянами.

"Безпечного куріння не існує, будь-які тютюнові викиди шкідливі для людей навколо, навіть якщо ми їх не відчуваємо", - підкреслює голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби з ВІЛ/СНІДом та соціально небезпечними захворюваннями Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, народний депутат Лада Булах у своєму Facebook.

Таким чином курити електронні сигарети (як і звичайні) буде заборонено:

  • у ліфтах і таксофонах;
  • у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;
  • у приміщеннях та на території навчальних закладів;
  • у приміщеннях і на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
  • у приміщеннях об'єктів культурного призначення;
  • у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • у приміщеннях готелів та засобів розміщення громадян;
  • у приміщеннях гуртожитків;
  • на дитячих майданчиках;
  • у місцях загального використання житлових будинків;
  • у підземних переходах;
  • у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі таксі;
  • на вокзалах і станціях;
  • на зупинках маршрутних транспортних засобів.

Також забороняється куріння електронних сигарет в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Якими будуть штрафи

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Раніше повідомляли, що перші Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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