"Штрафи для ФОПів з касовими апаратами знизять на 90%": у партії Зеленського дали пояснення

Як каже голова фінансового комітету Данило Гетманцев, є плани скасувати всі штрафи за січень 2022 року для ФОПів, які не поставили касові апарати.
З 1 січня нинішнього року касові апарати стали обов'язковими до використання практично для всіх категорій фізичних осіб-підприємців в Україні. Але весь перший місяць року були серйозні збої в роботі системи програмних реєстраторів розрахункових операцій і через це здача чеків комерсантами не проводилася і штрафи ФОПам не виписувалися. Про це в інтерв'ю "УНІАН"заявив керівник фінансового комітету парламенту, нардеп від" Слуги народу Данило Гетманцев.
"Ніякої перевірки ФОПів у січні з приводу невидачі чеків не було. Тому штрафи не нараховані за січень. Для того щоб зняти будь - які питання, ми скасуємо взагалі штрафи за січень", - заявив народний обранець.
Більш того, Гетманцев каже, що у нардепів є плани знизити на 90% штрафи на весь 2022 рік для тих ФОПів, які все-таки встановили РРО.
"У лютому або в березні, коли зможемо поставити це питання на голосування. Я буду працювати над цим. Буду просити депутатів проголосувати за це. Можна про мене говорити, але я ніколи не обманюю. Ні ФОПів, ні кого іншого. Всім говорив про свою позицію з самого початку. І якраз позиція скасувати штрафи за січень у мене є. І є позиція істотно знизити на 90% штрафи на весь рік для тих, хто встановив РРО", - заявив він.
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Касові апарати для ФОПів
- З 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку стало обов'язковим застосуванням у своїй роботі касових апаратів або ж реєстраторів розрахункових операцій.
- Тим підприємцям, які не будуть використовувати касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% від суми вартості товару, який проданий в обхід встановленого державою механізму. Наступний проданий товар обернеться штрафом вже в 150% від ціни товару.
- ФОПи активно протестували проти таких нововведень - в тому числі і під Верховною Радою. Вони вимагали прийняття свого законопроекту, під №5866-1, який передбачає чекову систему в тому випадку, якщо вартість товару становить одну мінімальну зарплату або 6,5 тисяч гривень.
- Підприємці попереджали, що через нові вимоги держави у них з'являться додаткові витрати на РРО та бухгалтерію. Внаслідок цього вони будуть змушені підвищити ціни на свої товари.