Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"У нас мало сил": з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

Олексій Тесля
20 жовтня 2024, 05:10
101
Росіяни вже створили два плацдарми на півночі Харківщини, попередив Дмитро Жмайло.
Жмайло, армия РФ
/ Колаж: Главред, фото: Facebook/dmytro.zhmailo, Facebook/mod.mil.rus

На початку своєї операції на півночі Харківщини російські окупанти хотіли з'єднати два напрямки і зробити єдиний Куп'янсько-Харківський напрямок, заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

"Створити на північно-східній частині Харківщини єдину буферну зону безпеки", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Однак цей задум їм не вдалося здійснити, бо на Куп'янщині є водна перепона і ЗСУ досить довго тримають там оборону, пояснив експерт.

"Поки росіяни на півночі більше зайняті Курською областю, на Харківському напрямку ми відвойовували території. Наприклад, добре попрацював сильний спецпідрозділ ГУР Кракен", - уточнив він.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Водночас він зазначив, що незважаючи на те, що росіянам бракує сил, вони створили два плацдарми на півночі Харківщини і продовжують посилювати угруповання "Північ" на своїй території.

"Поки що в нас теж мало сил для того, щоб відкинути звідти противника", - додав Жмайло.

Дивіться відео - мінометники тримають фронт на харківському напрямку:

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

'У нас мало сил': з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ
/ Инфографика: Главред

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна Росії та України Дмитро Жмайло Куп'янський напрямок
Реклама

Головне за день

Більше
Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

05:55Синоптик
Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи

Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи

23:42Україна
Росіяни постійно посилюються: експерт розкрив, коли може закінчитись наступ РФ

Росіяни постійно посилюються: експерт розкрив, коли може закінчитись наступ РФ

23:30Ексклюзиви
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільність

Гороскоп Таро на листопад 2024: Ракам - здійснення бажання, Левам - вибір, Дівам - стабільність

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

Лише справжній детектив знайде 3 відмінності – треба впоратися за 21 секунду: складна загадка

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

Гороскоп Таро на листопад 2024: Терезам - криза, Скорпіонам - прогрес, Стрільцям - успіх

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

Гороскоп Таро на листопад 2024: Козерогам - зміни, Водоліям - сварка, Рибам - розставання

Гороскоп Таро на листопад 2024: Козерогам - зміни, Водоліям - сварка, Рибам - розставання

Останні новини

06:16

Вибір між полонізацією і моджахедизацією України

05:55

Влупив майже 8-бальний шторм: в Україні раптово посилилася магнітна буря

05:55

Гороскоп на завтра 21 жовтня: Дівам - шокуюча інформація, Рибам - хвиля успіху

05:10

"У нас мало сил": з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФВідео

04:36

Етикет у транспорті: яких правил треба дотримуватися і що робити непристойноВідео

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
03:30

Чому казати "ярмарка" – неправильно: якої помилки потрібно уникатиВідео

02:30

"Загроза для Харкова": окупанти, ймовірно, отримали нове завдання - Жмайло

19 жовтня, субота
23:42

Росія масовано атакує Україну: в багатьох містах гримлять вибухи

23:30

Росіяни постійно посилюються: експерт розкрив, коли може закінчитись наступ РФЕксклюзив

Реклама
23:23

Шість країн негайно посилять ППО: Україна підписала важливу угоду з Німеччиною

22:29

У Китаї готуються до війни: Сі Цзіньпін видав важливу заяву для військових

21:58

Крига скресла: США готові запросити Україну до НАТО - Le Monde

21:39

"Сергія Шойгу не існує": у Мережі спливло давнє відео ексміністра оборони РФ

20:59

"Я звільняв Київ, поки вся влада здриснула": соцмережі обурила заява ПорошенкаФото

20:22

Увірвуться серйозні проблеми: що категорично не можна відкривати 20 жовтня

19:30

Влупить 5-градусний мороз: Україну атакують сильні заморозки

19:18

Нова спроба в оновленій обгортці: про суть Плану перемогиПогляд

19:15

Мобілізація 18-річних, вступ до НАТО та витівки Трампа: віцепрем’єрка Ольга Стефанішина дала відверте інтерв’ю Наталії Мосейчук

19:05

ЗСУ вдалось провести успішні контратаки на Харківщині: генерал видав важливу заяву

19:02

Росія двічі вдарила по центру Запоріжжя: пошкожено будівлі, є постраждаліФото

Реклама
18:53

"Місто стиратимуть з лиця землі": названо напрямок нового штурму РФВідео

18:40

Вступ України до НАТО без окупованих територій: Стефанішина поставила крапку у питанні

17:59

Україну накриють перші заморозки: синоптик заявила про швидке потепління

17:57

Загроза масштабної війни в Європі: у Зеленського розкрили найгірший сценарійВідео

17:43

"Росіяни понесуть великі втрати": Жмайло оцінив, чи доб'ється РФ прориву на Харківщині

16:53

На рахунку – сотні окупантів: на фронті загинув легендарний оператор дронів ЗСУ

16:42

Для чого КНДР передає РФ свою армію: у Франції видали тривожну заяву про війну

16:30

Росіяни підірвали міст на півдні України: в "Атеш" розкрили, до чого готується ворог

15:58

Ворог спробує "притиснути" ЗСУ до річки: експерт про загрозу захоплення РФ великого міста

15:43

Закуска на ульот: фаршировані яйця за кілька хвилин - абсолютно новий рецептВідео

15:39

Збереже тепло: "таємний" перемикач на дверях та вікнах з металопластикуВідео

15:39

Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФЕксклюзив

15:13

"Вдалий піар-хід": з'явилися чутки, що новий роман Лесі Нікітюк фейковий

14:55

У Франції підтримали План перемоги Зеленського і заговорили про переговори з РФВідео

14:48

"Рекорд" за останні 7 років: в Україні різко зросла ціна популярний фрукт

14:42

Як їсти піцу згідно з етикетом - ножем і виделкою чи рукамиВідео

14:42

ЗСУ вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною

14:00

Що буде з Куп'янськом і які плани у РФ щодо Харкова: інтерв'ю з Дмитром Жмайлом

13:57

В Україні можуть розмістити ракети Tomahawk: експерт про важливий пункт Плану перемогиВідео

13:49

Базилік ростиме цілий рік: як отримати цілу плантацію всього за 10 гривеньВідео

Реклама
13:44

Окупанти всю ніч атакували Україну, запустили понад 100 дронів і ракет: деталіФото

13:34

Так робить більшість: чому не варто тримати руку на важелі перемикання передач

13:27

Лорак смачно оскандалилася фальшивим і слабким співомВідео

13:24

"Дайте йому грошей": росіяни атакували Максима Галкіна - що сталося

12:51

Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

12:46

Чекати залишилось не довго: відомо, коли Україна отримає перші Mirage 2000

12:33

"Я давно вже така": колишня дружина Володимира Остапчука публічно підколола його

12:20

"Готові по Ірану влупити": Загородній оцінив, чого чекати від президентства Трампа

12:03

Чим замінити вершкове масло у випічці: 5 найкращих варіантів, які зроблять смак ідеальним

12:02

Участь військ КНДР у війні: у Конгресі США заявили про "червону лінію для НАТО"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти