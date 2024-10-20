'У нас мало сил': з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

Росіяни вже створили два плацдарми на півночі Харківщини, попередив Дмитро Жмайло.

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/ Колаж: Главред, фото: Facebook/dmytro.zhmailo, Facebook/mod.mil.rus

На початку своєї операції на півночі Харківщини російські окупанти хотіли з'єднати два напрямки і зробити єдиний Куп'янсько-Харківський напрямок, заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

"Створити на північно-східній частині Харківщини єдину буферну зону безпеки", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.

Однак цей задум їм не вдалося здійснити, бо на Куп'янщині є водна перепона і ЗСУ досить довго тримають там оборону, пояснив експерт.

"Поки росіяни на півночі більше зайняті Курською областю, на Харківському напрямку ми відвойовували території. Наприклад, добре попрацював сильний спецпідрозділ ГУР Кракен", - уточнив він.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Водночас він зазначив, що незважаючи на те, що росіянам бракує сил, вони створили два плацдарми на півночі Харківщини і продовжують посилювати угруповання "Північ" на своїй території.

"Поки що в нас теж мало сил для того, щоб відкинути звідти противника", - додав Жмайло.

Дивіться відео - мінометники тримають фронт на харківському напрямку:

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.

Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.

/ Инфографика: Главред

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