'У нас мало сил': з'явився тривожний прогноз щодо нового наступу РФ

На початку своєї операції на півночі Харківщини російські окупанти хотіли з'єднати два напрямки і зробити єдиний Куп'янсько-Харківський напрямок, заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.
"Створити на північно-східній частині Харківщини єдину буферну зону безпеки", - пояснив він в інтерв'ю Главреду.
Однак цей задум їм не вдалося здійснити, бо на Куп'янщині є водна перепона і ЗСУ досить довго тримають там оборону, пояснив експерт.
"Поки росіяни на півночі більше зайняті Курською областю, на Харківському напрямку ми відвойовували території. Наприклад, добре попрацював сильний спецпідрозділ ГУР Кракен", - уточнив він.
Хто такий Дмитро Жмайло
Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.
Водночас він зазначив, що незважаючи на те, що росіянам бракує сил, вони створили два плацдарми на півночі Харківщини і продовжують посилювати угруповання "Північ" на своїй території.
"Поки що в нас теж мало сил для того, щоб відкинути звідти противника", - додав Жмайло.
Дивіться відео - мінометники тримають фронт на харківському напрямку:
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зачистили населений пункт Кругляківка біля Куп'янська. Операція з повернення контролю над Кругляківкою важлива для оборони Куп'янська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ скоротили сіру зону на Харківщині. Сили оборони України просунулися в районі села Липці Харківської області.
Як повідомлялося раніше, бійці ГУР знищили полк росіян і зачистили 400 га лісу на Харківщині. Успішна операція ГУР створює умови для витіснення окупантів з півночі Харківської області.
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