Росіяни можуть піти в обхід Куп'янська: Жмайло дав важливий прогноз нового наступ РФ

Росіяни продовжують рухатися, але на тиждень захоплюють від 100-200 до 500 метрів територій.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло проаналізував ситуацію в Куп'янському районі. Він також дав прогноз, чи підуть росіяни на Куп'янськ в обхід міста, наприклад, у напрямку Куп'янська-Вузлового.

"Найімовірніше, що саме так вони і рухатимуться. На мою думку, вони намагатимуться просунутися не до Осколу, а в напрямку північного плацдарму – до Ківшарівки, Куп'янська-Вузлового, Куп'янська, Піщаного і Петропавлівки. Загалом там багато населених пунктів, за які ми намагатимемося чіплятися", - пояснив експерт.

Дмитро Жмайло також дав важливий прогноз, чи зможуть росіяни ліквідувати цей північний плацдарм на схід від Осколу.

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"Теоретично - так. Але для цього їм знадобиться дуже багато ресурсів і людей. Авжеж, від російського командування можна чекати чого завгодно, проте навряд чи противник знову почне використовувати механізовані кулаки. Ми бачили, як під час спроби прорватися до Сенькового була знищена одна з їхніх найбільших колон чисельністю понад півсотні одиниць броньованої техніки. І сили оборони показали, що їхні механізовані штурми проти нас неефективні", - розповів Жмайло.

Він також вважає, що більш ефективно працює тактика малих піхотних груп, під час застосування якої командування не жаліє своїх солдатів. Військова техніка для нього набагато цінніша. Росіяни здатні перемелювати дуже багато ресурсу, а ми, звісно, не можемо перекручувати цю м'ясорубку, тому що нам не вистачає сил.

"Тут питання полягає у том, наскільки у росіян вистачить резервів. Наприклад, вони розглядають перспективними для себе два напрямки: Покровсько-Куп'янський і Курський. І виявляється, що виникають проблеми із резервами, і росіяни уже не можуть кидати так багато людей на поле бою. Тому що є ці два пріоритетних напрямки, а сили розтягуються. Лише у Курській області вони задіяли 50 тисяч своїх військових", - додав Жмайло.

Що відомо про місто Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Жмайло також повідомив про проблему із резервами - це одна з причин, чому просування противника щоразу зменшується навширшки та по кілометрах. Росіяни продовжують рухатися, але на тиждень захоплюють від 100-200 до 500 метрів територій. Останніми днями швидких просувань з їхнього боку ми вже не бачимо.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що військовий ЗСУ повідомив про те, що військам РФ поставили дві "задачі" на Куп'янському напрямку. Росіяни намагаються докласти максимальних зусиль, щоб вийти до Оскола і захопити там плацдарм. Ворог під час своїх атакувальних дій здійснює комбіновані атаки.

В ОВА повідомили, що війська РФ уже були за 4 км від Куп'янська. Олег Синєгубов повідомив, що Сили оборони знищують ворога, події розгортаються швидко - проводиться евакуація населення. Потрібно забезпечити ЗСУ умови для ведення ефективної оборони.

Андрій Беседін заявив, що на Куп'янськ РФ масовано скидає КАБи - у місті знищена інфраструктура. Російські війська використовують авіаційні бомби великої потужності (КАБ), вагою до півтори тонни, які руйнують усе в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики. Капітан Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОВСУ "Хортиця", який відповідає за цей напрямок, також каже, що

Куп'янськ-Вузловий і сам Куп'янськ важливі для росіян насамперед як логістичний хаб. За його словами, на базі міста окупанти, по-перше, можуть розмістити склади, ресурсні бази, штаби, військовослужбовців. По-друге, вони можуть створити там плацдарм для подальших наступів.

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