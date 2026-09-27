Путін може завершити війну "хоч завтра": Келлог пояснив, що заважає РФ вивести війська

Генерал переконаний, що бойовий потенціал РФ не дозволяє Кремлю досягти заявлених цілей, а реальні здобутки армії РФ на фронті становлять лише 1% території.

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Келлог наголосив, що Путін не зможе захопити всю Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне з заяви Келлога:

Путін здатен зупинити війну "вже завтра"

РФ захопила лише на 1% більше території

Повернення солдатів загрожує Кремлю зсередини

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Війна в Україні може завершитися майже миттєво - усе впирається в одне рішення Кремля, яке Володимир Путін відмовляється ухвалювати. Таку оцінку дав колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог, повідомляє AFP.

Формула виходу, на переконання генерала, гранично проста й не потребує ні переговорних майданчиків, ні поступок з боку Києва.

"Ця війна могла б закінчитися хоч завтра – це було б дуже просто. Путіну достатньо лише оголосити про перемогу й повернутися додому", - сказав Келлог.

Військових ресурсів для реалізації максималістських цілей у Кремля немає: встановити контроль над усією країною Росія не здатна суто технічно. Український опір Келлог оцінює як фактор, який не зміниться незалежно від тиску.

"Українці не віддадуть свої землі добровільно. Це потужна бойова сила; вони діють надзвичайно ефективно", - наголосив він.

Ознак перемоги на фронті немає

Публічні наративи Москви про успіхи генерал називає відірваними від реального стану справ на лінії зіткнення. Свою тезу він підкріплює переліком завдань, які армія РФ не виконала за роки повномасштабного вторгнення.

"Знаєте, їхнє розуміння перемоги сильно відрізняється від мого. Вони так і не форсували Дніпро. Вони не взяли Харків. Не взяли Київ. Не підкорили собі великі міста. Вони захопили лише на 1% більше території, ніж на самому початку вторгнення. Це не перемога", - зазначає Келлог.

Ціну цих результатів генерал вважає невиправданою. За його словами, російський лідер свідомо витрачає особовий склад у масштабах, які не мають жодного раціонального пояснення, і така готовність жертвувати солдатами виглядає безглуздо.

Внутрішній ризик для Кремля

Перешкода для припинення бойових дій лежить не на фронті, а всередині Росії. Келлог припускає, що Путіна турбує сценарій, за якого завершення війни й масове повернення військових додому обернеться внутрішньою дестабілізацією та заворушеннями.

Водночас генерал переконаний, що жодного сприятливого для себе фіналу цієї війни російський лідер не отримає, і це розуміння має прийти до нього раніше, ніж армія РФ вичерпає ресурс.

Названо єдиний сценарій та умову завершення війни

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати. Окрім цього Загородній зазначив, що публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Водночас перспективи завершення бойових дій він пов'язує насамперед із ситуацією всередині Росії.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що США проведуть новий раунд переговорів з Україною та країною-агресором Росією щодо припинення війни. Вони відбудуться протягом 10 днів після того, як українська сторона проінформує європейців про нові деталі, а американські переговірники проведуть зустріч із росіянами.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що українські війська перевершують супротивника на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль повинен без зволікання сісти за стіл переговорів.

Зеленський також заявив, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей вийшли з переговорного порядку денного.

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Про джерело: AFP Агентство Франс Прес (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французька інформаційна агенція, заснована у 1944 році у Парижі. На сьогоднішній день є одним із найбільших міжнародних постачальників новин (третім після Associated Press та Reuters). До структури AFP входять 200 інформаційних бюро у 150 країнах світу, в яких працює близько 2326 журналістів. Новини агенції транслюються на декількох іноземних мовах: французька, англійська, арабська, португальська, іспанська, китайська та німецька, пише Вікіпедія.

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