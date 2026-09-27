Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін може завершити війну "хоч завтра": Келлог пояснив, що заважає РФ вивести війська

Дар'я Пшеничник
27 вересня 2026, 10:27
google news Підпишіться
на нас в Google
Генерал переконаний, що бойовий потенціал РФ не дозволяє Кремлю досягти заявлених цілей, а реальні здобутки армії РФ на фронті становлять лише 1% території.
Путин, Келлог
Келлог наголосив, що Путін не зможе захопити всю Україну / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Головне з заяви Келлога:

  • Путін здатен зупинити війну "вже завтра"
  • РФ захопила лише на 1% більше території
  • Повернення солдатів загрожує Кремлю зсередини

відео дня

Війна в Україні може завершитися майже миттєво - усе впирається в одне рішення Кремля, яке Володимир Путін відмовляється ухвалювати. Таку оцінку дав колишній спецпредставник США з питань України генерал Кіт Келлог, повідомляє AFP.

Формула виходу, на переконання генерала, гранично проста й не потребує ні переговорних майданчиків, ні поступок з боку Києва.

"Ця війна могла б закінчитися хоч завтра – це було б дуже просто. Путіну достатньо лише оголосити про перемогу й повернутися додому", - сказав Келлог.

Військових ресурсів для реалізації максималістських цілей у Кремля немає: встановити контроль над усією країною Росія не здатна суто технічно. Український опір Келлог оцінює як фактор, який не зміниться незалежно від тиску.

"Українці не віддадуть свої землі добровільно. Це потужна бойова сила; вони діють надзвичайно ефективно", - наголосив він.

Ознак перемоги на фронті немає

Публічні наративи Москви про успіхи генерал називає відірваними від реального стану справ на лінії зіткнення. Свою тезу він підкріплює переліком завдань, які армія РФ не виконала за роки повномасштабного вторгнення.

"Знаєте, їхнє розуміння перемоги сильно відрізняється від мого. Вони так і не форсували Дніпро. Вони не взяли Харків. Не взяли Київ. Не підкорили собі великі міста. Вони захопили лише на 1% більше території, ніж на самому початку вторгнення. Це не перемога", - зазначає Келлог.

Ціну цих результатів генерал вважає невиправданою. За його словами, російський лідер свідомо витрачає особовий склад у масштабах, які не мають жодного раціонального пояснення, і така готовність жертвувати солдатами виглядає безглуздо.

Внутрішній ризик для Кремля

Перешкода для припинення бойових дій лежить не на фронті, а всередині Росії. Келлог припускає, що Путіна турбує сценарій, за якого завершення війни й масове повернення військових додому обернеться внутрішньою дестабілізацією та заворушеннями.

Водночас генерал переконаний, що жодного сприятливого для себе фіналу цієї війни російський лідер не отримає, і це розуміння має прийти до нього раніше, ніж армія РФ вичерпає ресурс.

Названо єдиний сценарій та умову завершення війни

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, завершення війни залежить від того, чи втратить Росія здатність продовжувати бойові дії, а ключовою умовою цього може стати масштабна економічна та внутрішня криза в РФ.

Поки Володимир Путін залишається при владі, Москва продовжуватиме воювати. Окрім цього Загородній зазначив, що публічні заяви Києва про прагнення завершити війну пов'язані також із необхідністю зберігати міжнародну підтримку. Водночас перспективи завершення бойових дій він пов'язує насамперед із ситуацією всередині Росії.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що США проведуть новий раунд переговорів з Україною та країною-агресором Росією щодо припинення війни. Вони відбудуться протягом 10 днів після того, як українська сторона проінформує європейців про нові деталі, а американські переговірники проведуть зустріч із росіянами.

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що українські війська перевершують супротивника на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль повинен без зволікання сісти за стіл переговорів.

Зеленський також заявив, що вимоги Росії визнати її суверенітет над Кримом, Донецькою та Луганською областями, а також окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей вийшли з переговорного порядку денного.

Вас може зацікавити:

Про джерело: AFP

Агентство Франс Прес (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французька інформаційна агенція, заснована у 1944 році у Парижі. На сьогоднішній день є одним із найбільших міжнародних постачальників новин (третім після Associated Press та Reuters).

До структури AFP входять 200 інформаційних бюро у 150 країнах світу, в яких працює близько 2326 журналістів. Новини агенції транслюються на декількох іноземних мовах: французька, англійська, арабська, португальська, іспанська, китайська та німецька, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли перехоплювачі почнуть масово збивати дрони РФ: Буданов назвав терміни

Коли перехоплювачі почнуть масово збивати дрони РФ: Буданов назвав терміни

11:18Війна
Путін може завершити війну "хоч завтра": Келлог пояснив, що заважає РФ вивести війська

Путін може завершити війну "хоч завтра": Келлог пояснив, що заважає РФ вивести війська

10:27Війна
Путін готує новий сценарій війни в Україні: в ISW розкрили стратегію Кремля

Путін готує новий сценарій війни в Україні: в ISW розкрили стратегію Кремля

08:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 45 с

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

Коли треба вмикати опалення вдома: експерт вразив відповіддю

Кінець чорної смуги: які три знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

Кінець чорної смуги: які три знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

Звичайні рюкзаки відходять у минуле: який європейський гаджет прийшов на заміну

Звичайні рюкзаки відходять у минуле: який європейський гаджет прийшов на заміну

Тест на IQ: потрібно знайти бджолу на квітковому полі за 11 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти бджолу на квітковому полі за 11 секунд

Останні новини

11:43

Аж ніяк не "доченька": як сказати правильно українською

11:21

"Бажаю щастя": відомий актор несподівано висловився про зрадницю Безрук

11:18

Коли перехоплювачі почнуть масово збивати дрони РФ: Буданов назвав терміниВідео

10:58

Китайський гороскоп на сьогодні, 27 вересня: Бикам — цілі, Козлам — драми

10:33

Гороскоп на тиждень з 28 вересня по 4 жовтня: Ракам — повага, Скорпіонам — чуйність

Росія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде "щупати", доки не отримає по обличчю — СвітанРосія почне атаки на НАТО українськими дронами і буде «щупати», доки не отримає по обличчю — Світан
10:31

Батареї грітимуть краще, а рахунки за опалення зменшаться: що потрібно зробитиВідео

10:27

Путін може завершити війну "хоч завтра": Келлог пояснив, що заважає РФ вивести війська

10:01

"Любила ходити в клуб": Могилевська розкрила, як дала псевдоніми Барських і Дантесу

09:30

Росія атакувала Київ дронами: спалахнули пожежі, загинув чоловікФото

Реклама
08:58

Путін готує новий сценарій війни в Україні: в ISW розкрили стратегію Кремля

08:58

Трамп не підтвердив дозвіл на виробництво ракет Patriot для України: що сказав

08:54

Гороскоп на завтра, 28 вересня: Тельцям - зрада, Дівам - успіх

07:51

Нічна атака РФ на Запорізьку область: троє людей загинули, ще четверо поранені

05:00

Повний місяць стане щасливим періодом у коханні для трьох знаків зодіаку – хто вони

04:18

Куртки треба чистити частіше ніж раз на сезон: експерти пояснили в яких випадках

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 45 с

03:47

Що робити з кісточкою авокадо: сім способів дати їй друге життя вдома

03:03

Росія заявляє про успішний наступ на Харківщині - Світан пояснив, що відбувається

02:26

Мають сильне шосте чуття: які знаки зодіаку відчувають більше за інших

01:10

Золота знахідка через сторіччя: археологи розкрили таємницю 2700-річної гробниці

Реклама
26 вересня, субота
23:40

У Києві гриміли вибухи, РФ била дронами: що відомо про поранених і "прильоти"Фото

23:08

Різкий стрибок вартості палива: експерт розкрив, що буде з цінами

22:51

Хіт 1981 не підкорив вершину чарту, але через 45 років отримав нове визнанняВідео

22:21

Невзоров: після "гастролей" мощей Донського втрати росіян зросли втричіПогляд

22:20

Названо представника України на "Дитячому Євробаченні-2026"Відео

22:10

Розвідка дізналася про плани Путіна щодо розширення війни: Зеленський розкрив деталіВідео

21:26

"Трішки провинився": чоловік Наталки Денисенко розповів про сварку з актрисою

20:39

РФ може "закошмарити" Київ, але її можливості з балістики обмежені - нардеп

20:32

Лавров в істериці через західну допомогу Україні розкрив плани продовження війни

19:52

"Ми тебе дуже чекали": Соломія Вітвіцька народила первістка

19:30

Банани не почорніють вже за кілька днів: розкрито хитрий спосіб зберіганняВідео

18:57

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні корови за 37 с

18:54

Осіння обробка саду від хвороб: що зробити зараз, щоб не переплачуватиВідео

18:32

Переговори Зеленського з Путіним: Трамп назвав ймовірні терміни укладення угодиВідео

18:21

Чому 27 вересня не можна важко працювати: яке церковне свято

18:16

4 принципи для миру: Китай на Генасамблеї ООН зробив заяву щодо війни в Україні

18:05

Звичайні рюкзаки відходять у минуле: який європейський гаджет прийшов на замінуВідео

17:58

Що може зупинити удари РФ по Україні: названо "болючу точку" для Кремля

17:44

Місія — рятувати життя: 450 виїздів на передову Валерія Дубіля та БФ молодіжної ініціативи "Надія"Фото

17:44

"У мене багаж травм": Тарас Тополя розповів про особисте життя після розлучення

Реклама
17:28

Про порошок можна забути: як швидко випрати масляні плями на одязіВідео

17:18

Тест на IQ: потрібно знайти бджолу на квітковому полі за 11 секунд

17:17

Буряк не гнитиме і не проростатиме до весни: городник розкрив власний секретВідео

16:58

Чому діти Кличка не воюють на фронті: мер Києва назвав причину

16:49

Кінець чорної смуги: які три знаки зодіаку забудуть про фінансові проблеми

16:28

У Сумах гриміли вибухи, РФ скинула КАБи на житлові будинки: є жертви та пораненіФото

16:05

Україна готова до негайного припинення вогню: Буданов розкрив позицію РФ

16:04

Морква довше залишатиметься свіжою: вчений назвав правильний спосіб зберігання

16:01

Старі зубні щітки не варто викидати: варіанти повторного використання

15:50

Росія готує масштабний наступ на 4 напрямках і кине техніку: коли він почнеться

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти