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РФ різко посилила штурми на кількох напрямках: де ворог намагається прорватися

Олексій Тесля
4 вересня 2026, 21:13
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Сили оборони України спростували повідомлення російських ЗМІ про просування ворога в Сумській області.
ЗСУ, Фронт, Війна
Оприлюднено нові подробиці ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне:

  • Росія посилила спроби штурму українських позицій на Покровському напрямку
  • На Лиманському напрямку російські війська перекидають резерви
  • Сили оборони України спростували повідомлення РФ про просування ворога на Сумщині

Країна-агресор РФ не припиняє штурмових дій на лінії бойового зіткнення, ворог прагне захопити нові українські території.

Главред з’ясував, які зміни відбулися на полі бою та чого варто очікувати на фронті найближчим часом.

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Росія штурмує на Покровському напрямку

Армія РФ посилила спроби штурму українських позицій на Покровському напрямку. У порівнянні з серпнем кількість атакуючих груп збільшилася майже вдвічі, проте Сили оборони продовжують утримувати зайняті рубежі.

Про це в ефірі "Армія FM" повідомив начальник групи комунікацій 108-го окремого штурмового батальйону Сил безпілотних систем "Вовки Да Вінчі", офіцер ЗСУ Антон Шевельов.

"Наразі підрозділ виконує завдання на Покровському напрямку, на одній із найгарячіших ділянок фронту. Останнім часом ворог значно посилив інтенсивність дій", - зазначив Шевельов.

За його словами, батальйон спеціалізується на знищенні живої сили противника. За останній місяць українські військові уразили понад 200 російських військовослужбовців.

Окремо Шевельов розповів про випадок полону російського військового. За його словами, одним із найскладніших завдань стало не саме взяття полоненого, а його безпечна евакуація з "кілзони".

"Не просто взяти ворога в полон, а ще й вивезти його живим - це справді удача", - сказав військовий.

Розкривати подробиці операції він не став, пояснивши це ризиком розкриття тактики роботи підрозділу.

РФ різко посилила штурми на кількох напрямках: де ворог намагається прорватися
/ Главред

РФ готує новий наступ: названо напрямок

На Лиманському напрямку російські війська продовжують нарощувати присутність за рахунок перекидання особового складу. При цьому вийти до Сіверського Донця та Святогорська противнику поки що не вдалося.

Про це в ефірі "Армія TV" заявив начальник відділу комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Третього армійського корпусу капітан Ростислав Ящишин із позивним "Форель".

За його словами, істотних змін у зоні відповідальності бригади поки що немає. Російські підрозділи продовжують проникати на позиції, проте українські військові ведуть полювання на їхню техніку та піхоту.

"Загалом не можу сказати, щоб щось змінилося. Так, інфільтрація триває, так, триває наше постійне переслідування як їхньої техніки, так і особового складу", - зазначив Ящишин.

Він зазначив, що російської техніки небагато, проте дефіциту в особовому складі у противника немає: підрозділи 25-ї армії РФ регулярно отримують поповнення. При цьому значна частина військовослужбовців, що прибувають, має слабку підготовку.

"Вони, як сліпі кошенята, - йдуть, прориваються, а ми їх знищуємо", - сказав офіцер.

За словами Ящишина, бійці 63-ї бригади вже кілька років воюють на цьому напрямку і готові до можливого посилення російських дій у зв’язку з погіршенням погоди.

"Зрештою, ми це вже проходили, досвіду в нас вистачає. В принципі, знаємо, як з цим боротися", - підкреслив речник.

Водночас зростає роль роботизованої техніки. Близько 30 % завдань, які раніше виконували військовослужбовці, вже передано наземним роботизованим комплексам. Їх застосовують для доставки вантажів, розмінування, а також евакуації військових і цивільних.

Що відомо про бої на Сумщині

Сили оборони України спростували повідомлення російських ресурсів про захоплення села Храпівщина в Сумській області. Про це заявили в 47-й окремій механізованій бригаді "Магура".

"Інформація про нібито захоплення села Храпівщина в Сумській області не відповідає дійсності. Деякі російські пропагандистські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито росіяни захопили в Сумській області село Храпівщина, яке знаходиться в зоні відповідальності 47 ОМБр. Повідомляємо - це чергова дезінформація з боку РФ. Прориву оборони не було. Воїни 47 ОМБр продовжують утримувати задані рубежі", - йдеться у повідомленні.

У DeepState розкрили, де просунувся ворог

Російські війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках Запорізької області. Про це повідомив український моніторинговий проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі.

"Ворог просунувся поблизу Малих Щербаків, Гуляйпільського та Варварівки", - йдеться в повідомленні.

Усі три населені пункти розташовані в Запорізькій області. Малі Щербаки розташовані в Степногорській селищній громаді Василівського району, Гуляйпольське - у Гуляйпольській міській громаді Пологовського району, а Варварівка - у Воздвижській сільській громаді Пологовського району.

Гуляйполе
/ Інфографіка: Главред

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: 47 ОМБр

47-ма окрема механізована бригада "Ма́ґура" (47 ОМБр, в/ч А4699) - військове формування Збройних сил України чисельністю в бригаду. Навесні 2022 року, після російського повномаштабного вторгнення, був створений батальйон з цивільних добровольців і військовослужбовців з інших частин, які пройшли співбесіди і відбір. Влітку батальйон брав участь у боях біля Вуглегірської ТЕС. Восени 2022 року батальйон розширений до штурмового полку, а вже у листопаді - до бригади. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова. У жовтні 2023 - лютому 2024 року воювала в Авдіївці, повідомляє Вікіпедія.

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