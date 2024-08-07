Путін влаштує шантаж України та США: коли завершиться наступ РФ і які прогнози

Восени Кремль може зупинити наступ своїх військ на Донбасі, проте це буде лише пауза перед новими штурмами.

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Російський наступ у Донецькій області триватиме до січня наступного року / Колаж: Главред, фото: Кремль, Міноборони РФ

Східний фронт залишається головною ареною наступу російських окупантів. Найактивніше противник просувається під Торецьком, Часовим Яром і на Покровському напрямку в Донецькій області, та намагається рушити далі на Липцівському та Вовчанському напрямках у Харківській області.

Кордон України на північному сході залишається осередком напруженості, оскільки крім поточних бойових дій росіяни діють там силами диверсійно-розвідувальних груп, а час від часу надходить інформація про їхні наміри відкрити ще один фронт - або нову ділянку на півночі Харківщини, або в напрямку Сум. До того ж невідомі збройні сили розпочали у прикордонні військову операцію в Курській області.

Росії поки що вдається підтримувати темпи своїх наступальних дій і її війська поступово просуваються в напрямку Слов'янська та Краматорська. Окупанти зазнають великих втрат, але продовжують проводити бойові операції.

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Що відбувається на фронті, які цілі у військово-політичне командування Росії, і як довго може тривати ворожий наступ - розбирався Главред.

Що відбувається у Курскій області

Вранці 6 серпня в пропагандистських військових пабліках противника з'явилася інформація про те, що в районі Курської та Бєлгородської областей підрозділи піхоти і механізованої техніки прорвали кордон. Пропагандисти називали і напрямки атак: Миколаєве-Дар'їно-Дар'їне та АПП "Суджа" - Гоголівка. Повідомлялося про бої в районі Суджі.

Протягом дня надходила маса різних повідомлень з боку росіян. У Силах оборони України, яких противник звинуватив у прориві кордону, ситуацію не коментують. Мовчать і Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон.

Аналітики DeepState протягом дня також не вносили жодних змін у свою карту.

Але ближче до 9-ї вечора вони почали публікувати знищену російську військову техніку в районі Суджі і тезисно дали розклад щодо ситуації з картою і локаціями.

Карта боїв у Курській області / DeepState

"Сили Оборони ведуть групу полонених росіян на територію України. Ворог уразив нашу ББМ. Подальша доля машини та екіпажу невідома. Знищено вантажівку в східній околиці Суджі. Фіксація двох ворожих літаків. Заявлено як удар авіації противника по приватному сектору в західній частині Суджі. Знищення ворожої піхоти, яка засіла в Микільському Білогірському монастирі. Приліт невідомого снаряда в районі пам'ятника МіГ-29 у східній частині Суджі. Приліт невідомого снаряда в районі пам'ятника МіГ-29 у східній частині Суджі. Зафіксовано знищення двох ка**пських танків на тралах у північно-західній частині міста", - розповіли аналітики.

Також вони додали, що карта в районі Курської області поки що оновлюватися не буде.

"Прикордонні райони з метою безпеки особового складу Сил Оборони поки що не будуть оновлюватися. Ми уважно стежимо за подіями там, тримаємо зв'язок із частиною підрозділів і подаватимемо інформацію максимально точно і чесно, але тоді, коли прийде час. Кожен відчуває себе стратегом - це нормально, але зараз треба не заважати хлопцям і військовому керівництву ухвалювати рішення, від яких залежить доля кожного", - наголосили в DeepState.

Бойові дії продовжуються.

Чому сталося загострення в Курській області

Ескалація в прикордонній зоні залишається однією з тактичних цілей у війні для обох сторін, щоб тримати противника в постійній напрузі. Росія поки що не змогла сформувати ударну групу в напрямку Чернігівської та Київської областей, тому діє там виключно силами ДРГ. Втім, їй вдалося відкрити новий фронт на півночі Харківської області з метою чинення тиску на Сили оборони, намагаючись відтягнути туди українські резерви.

DeepState з метою безпеки не показує динаміку бойових дій у прикордонні Курської області з міркувань безпеки / DeepState

Зрозуміло, оптимальним варіантом для України стає формування вогнищ напруги у відповідь. Щоб змусити Росію стягувати туди свої війська і збити темпи її наступальних операцій на східному фронті. І РФ уже, за повідомленнями російського Міноборони, відправила до Курської області резерви.

Про побудову буферної зони в Курській області говорити поки що зарано, але навіть ворог уже визнає, що наразі ситуація серйозніша за рейди російських добровольців.

Донецька область

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські окупанти за останню добу продовжили свої атаки під Сіверськом, але змін лінії фронту в цьому районі не спостерігалося. На Соледарському напрямку 6 серпня українська бригада відбивала ворожий штурм і знищила два танки РФ. Наземні атаки також точилися на північний схід, східніше, південніше і південний схід від Сіверська.

Окупанти наступали й поблизу Часового Яру - у мікрорайонах Новий і Жовтневий на сході міста та на схід від міста в районі Іванівського. Підтверджених змін на лінії фронту не помічено.

У районі Калинівки та Іванівського в районі Часового Яру йдуть бої / ISW

Раніше в ISW писали, що росіяни добилися "значного тактичного просування" на Торецькому напрямку. У DeepState також помітили наближення окупантів до самого Торецька. Американські аналітики фіксують незначне просування росіян до вулиці Достоєвського на північному заході Північного - на схід від Торецька - і на північному заході Нью-Йорка - на південь від Торецька.

Окупанти з південного заходу Донецької області наступають на Торецьк / ISW

Ворог продовжив наступати і в напрямку Покровська. Противник рухався на схід від міста, проте нових просувань там не було зафіксовано. Військові пропагандисти РФ стверджували, що російські війська нібито просунулися на захід від Веселого, на схід від Желанного, на південь від Новоселівки-Першої та в районі Лозуватського, але аналітики, судячи з усього, підтверджень подібним заявам не знайшли. Крім того, атакували окупанти і на схід від Покровська, а також на південний схід від міста. Українські війська завдавали по противнику удари з повітря.

Ворог атакує в напрямку Покровська одразу на декількох ділянках фронту / ISW

До окупантів прибув начальник Генштабу Герасимов

Примітно, 6 серпня штаб Центрального угруповання військ російських загарбників, що діє на Торецькому та Покровському напрямках, відвідав начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Він вручив окупантам так звані державні нагороди. Аналітики припускають, що візит Герасимова може вказувати на пріоритет Покровського напрямку для військ РФ.

Росіяни продовжують наступати і на захід та південний захід від Донецька. Змін лінії фронту там не помічено. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаку посилених взводних механізованих десантів. Знищено чотири бойових броньованих машини загарбників (ще одну пошкоджено), а також танк. Крім цього, ворог наступав на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Ворог веде наступ на південному заході Донецької області, але нових змін лінії фронту не зафіксовано / ISW

Луганська область

На Луганщині окупанти провели атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна, але успіхів не досягли. Бої точилися на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на схід від Куп'янська в напрямку Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська в районі Берестового, Піщаного, Табаївки, Стельмахівки й Колесниківки, на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, Невського і Тернового, а також на захід від Кремінної біля Торського й на південний захід від Кремінної в Серебрянському лісництві.

У Луганській області війська РФ атакують на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна / ISW

Які плани у Кремля щодо Донбасу

Найімовірніше, окупація Слов'янська і Краматорська - стратегічна мета Кремля на даному етапі війни. Але динаміка бойових дій вказує на те, що ворог, який змушений пересуватися фронтом на мотоциклах і має проблеми з кадровим складом, реалізувати завдання поки що не здатен. Це погіршує і перемовну позицію Путіна, війська якого повністю не контролюють ще одну область України, "прописану" в російській "Конституції".

Росіяни спробують підійти до Слов'янська і Краматорська / DeepState

Тому Кремль під час осінньо-зимового наступу спробує впритул підійти до Слов'янська і Краматорська, щоб після виборів у США оголосити ще один ультиматум Україні та Заходу і зміцнити свою позицію на можливих перемовинах. Мовляв, віддайте ці міста по-хорошому, інакше ми підемо далі й дійдемо до адміністративних кордонів Донбасу, після чого погрожуватимемо вже Харківській і Дніпропетровській областям.

Утім, Росія може не встигнути відновитися після паузи, а Україна до того часу накопичить сили і спробує щонайменше перешкодити її окупаційним планам.

У Харківській області окупанти готуються до штурмів

На Харківському напрямку бої продовжилися на півночі і північному сході від обласного центру. Окупанти атакували на північ від Харкова в районі Липців, на північний схід від Харкова в районі Тихого, та в межах Вовчанська.

На півночі Харківщини тривають бої в районі Глибокого та у Вовчанську / ISW

Раніше в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" заявляли, що окупанти на північному напрямку проводять перегрупування військ і готують штурмовиків з метою продовження атакувальних дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Окупанти, ймовірно, захопили Вовчанський агрегатний завод - Інститут вивчення війни / ISW

Скільки ще буде наступати Росія

Російські наступальні операції тривають із жовтня минулого року. Стратегічні лінії оборони ЗСУ прорвати не вдалося, але ворог так чи інакше, але все ж просувається до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Влада й аналітики очікують, що тривалий наступ завершиться восени.

Утім, тут постає питання, що треба розуміти під завершенням наступу - перехід військ РФ в оборону з тривалою стагнацією її угруповань чи паузу перед наступною наступальною кампанією.

Наступ Росії буде до січня 2025 року?



Найімовірнішим є сценарій, за якого восени відбудеться саме пауза. Атакувальний потенціал знизиться, настане сезон дощів, який помітно сповільнить хід операцій. Але після відновлення сил і просихання/промерзання ґрунту російські атаки напевно продовжаться. І найбільш активна фаза наступальних дій триватиме до третьої декади січня - моменту, коли новий президент США офіційно складе присягу і вступить на свою посаду.

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