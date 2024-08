Путін влаштує шантаж України та США: коли завершиться наступ РФ і які прогнози

Східний фронт залишається головною ареною наступу російських окупантів. Найактивніше противник просувається під Торецьком, Часовим Яром і на Покровському напрямку в Донецькій області, та намагається рушити далі на Липцівському та Вовчанському напрямках у Харківській області.

Кордон України на північному сході залишається осередком напруженості, оскільки крім поточних бойових дій росіяни діють там силами диверсійно-розвідувальних груп, а час від часу надходить інформація про їхні наміри відкрити ще один фронт - або нову ділянку на півночі Харківщини, або в напрямку Сум. До того ж невідомі збройні сили розпочали у прикордонні військову операцію в Курській області.

Росії поки що вдається підтримувати темпи своїх наступальних дій і її війська поступово просуваються в напрямку Слов'янська та Краматорська. Окупанти зазнають великих втрат, але продовжують проводити бойові операції.

Що відбувається на фронті, які цілі у військово-політичне командування Росії, і як довго може тривати ворожий наступ - розбирався Главред.

Вранці 6 серпня в пропагандистських військових пабліках противника з'явилася інформація про те, що в районі Курської та Бєлгородської областей підрозділи піхоти і механізованої техніки прорвали кордон. Пропагандисти називали і напрямки атак: Миколаєве-Дар'їно-Дар'їне та АПП "Суджа" - Гоголівка. Повідомлялося про бої в районі Суджі.

Протягом дня надходила маса різних повідомлень з боку росіян. У Силах оборони України, яких противник звинуватив у прориві кордону, ситуацію не коментують. Мовчать і Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон.

Аналітики DeepState протягом дня також не вносили жодних змін у свою карту.

Але ближче до 9-ї вечора вони почали публікувати знищену російську військову техніку в районі Суджі і тезисно дали розклад щодо ситуації з картою і локаціями.

Також вони додали, що карта в районі Курської області поки що оновлюватися не буде.

"Прикордонні райони з метою безпеки особового складу Сил Оборони поки що не будуть оновлюватися. Ми уважно стежимо за подіями там, тримаємо зв'язок із частиною підрозділів і подаватимемо інформацію максимально точно і чесно, але тоді, коли прийде час. Кожен відчуває себе стратегом - це нормально, але зараз треба не заважати хлопцям і військовому керівництву ухвалювати рішення, від яких залежить доля кожного", - наголосили в DeepState.

Бойові дії продовжуються.

Ескалація в прикордонній зоні залишається однією з тактичних цілей у війні для обох сторін, щоб тримати противника в постійній напрузі. Росія поки що не змогла сформувати ударну групу в напрямку Чернігівської та Київської областей, тому діє там виключно силами ДРГ. Втім, їй вдалося відкрити новий фронт на півночі Харківської області з метою чинення тиску на Сили оборони, намагаючись відтягнути туди українські резерви.

Зрозуміло, оптимальним варіантом для України стає формування вогнищ напруги у відповідь. Щоб змусити Росію стягувати туди свої війська і збити темпи її наступальних операцій на східному фронті. І РФ уже, за повідомленнями російського Міноборони, відправила до Курської області резерви.

Про побудову буферної зони в Курській області говорити поки що зарано, але навіть ворог уже визнає, що наразі ситуація серйозніша за рейди російських добровольців.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що російські окупанти за останню добу продовжили свої атаки під Сіверськом, але змін лінії фронту в цьому районі не спостерігалося. На Соледарському напрямку 6 серпня українська бригада відбивала ворожий штурм і знищила два танки РФ. Наземні атаки також точилися на північний схід, східніше, південніше і південний схід від Сіверська.

Окупанти наступали й поблизу Часового Яру - у мікрорайонах Новий і Жовтневий на сході міста та на схід від міста в районі Іванівського. Підтверджених змін на лінії фронту не помічено.

Раніше в ISW писали, що росіяни добилися "значного тактичного просування" на Торецькому напрямку. У DeepState також помітили наближення окупантів до самого Торецька. Американські аналітики фіксують незначне просування росіян до вулиці Достоєвського на північному заході Північного - на схід від Торецька - і на північному заході Нью-Йорка - на південь від Торецька.

Ворог продовжив наступати і в напрямку Покровська. Противник рухався на схід від міста, проте нових просувань там не було зафіксовано. Військові пропагандисти РФ стверджували, що російські війська нібито просунулися на захід від Веселого, на схід від Желанного, на південь від Новоселівки-Першої та в районі Лозуватського, але аналітики, судячи з усього, підтверджень подібним заявам не знайшли. Крім того, атакували окупанти і на схід від Покровська, а також на південний схід від міста. Українські війська завдавали по противнику удари з повітря.

Примітно, 6 серпня штаб Центрального угруповання військ російських загарбників, що діє на Торецькому та Покровському напрямках, відвідав начальник Генерального штабу Валерій Герасимов. Він вручив окупантам так звані державні нагороди. Аналітики припускають, що візит Герасимова може вказувати на пріоритет Покровського напрямку для військ РФ.

Росіяни продовжують наступати і на захід та південний захід від Донецька. Змін лінії фронту там не помічено. На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаку посилених взводних механізованих десантів. Знищено чотири бойових броньованих машини загарбників (ще одну пошкоджено), а також танк. Крім цього, ворог наступав на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Перемоги, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

На Луганщині окупанти провели атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна, але успіхів не досягли. Бої точилися на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на схід від Куп'янська в напрямку Петропавлівки, на південний схід від Куп'янська в районі Берестового, Піщаного, Табаївки, Стельмахівки й Колесниківки, на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, Невського і Тернового, а також на захід від Кремінної біля Торського й на південний захід від Кремінної в Серебрянському лісництві.

Найімовірніше, окупація Слов'янська і Краматорська - стратегічна мета Кремля на даному етапі війни. Але динаміка бойових дій вказує на те, що ворог, який змушений пересуватися фронтом на мотоциклах і має проблеми з кадровим складом, реалізувати завдання поки що не здатен. Це погіршує і перемовну позицію Путіна, війська якого повністю не контролюють ще одну область України, "прописану" в російській "Конституції".

Тому Кремль під час осінньо-зимового наступу спробує впритул підійти до Слов'янська і Краматорська, щоб після виборів у США оголосити ще один ультиматум Україні та Заходу і зміцнити свою позицію на можливих перемовинах. Мовляв, віддайте ці міста по-хорошому, інакше ми підемо далі й дійдемо до адміністративних кордонів Донбасу, після чого погрожуватимемо вже Харківській і Дніпропетровській областям.

Утім, Росія може не встигнути відновитися після паузи, а Україна до того часу накопичить сили і спробує щонайменше перешкодити її окупаційним планам.

На Харківському напрямку бої продовжилися на півночі і північному сході від обласного центру. Окупанти атакували на північ від Харкова в районі Липців, на північний схід від Харкова в районі Тихого, та в межах Вовчанська.

Раніше в оперативно-тактичному угрупованні "Харків" заявляли, що окупанти на північному напрямку проводять перегрупування військ і готують штурмовиків з метою продовження атакувальних дій.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.