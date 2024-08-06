Путін "довгим рублем" жене всіх на війну: як Кремль намагається вирішити велику проблему

У Росії платять величезні гроші "добровольцям", тоді як кадрові військові намагаються за хабарі відмовитися від повернення на поле бою до України.

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Режим Путіна одноразово платить контрактникам до 20 тисяч доларів і вище, щоб набрати нових окупантів на війну з Україною / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Два з половиною роки повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України, показали, що російські війська не здатні добиватися стратегічних завдань, які поставив перед ними Кремль. Окрім Херсона, який був звільнений Силами оборони в листопаді позаминулого року, ворог не зумів захопити жодного обласного центру. Росіяни зазнали великих втрат, змушені були оголошувати мобілізацію і масово набирають контрактників для продовження війни.

Під час війни завдання противника змінилися, і він поки що не намагається проводити масштабних операцій. І зараз Кремль прагне витримати поточні темпи своїх наступальних операцій і шукає способи посилення своїх військ.

Про що свідчить указ Путіна щодо підвищення одноразових премій тим, хто підпише контракт із Міноборони, що відбувається в російських військах і що планують окупанти - розбирався Главред.

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Указ Путіна про премії військовим РФ

Глава Кремля Володимир Путін 31 липня підписав указ про те, що громадяни, які в період з 1 серпня по кінець грудня підпишуть контракти з Міноборони, отримують одноразову виплату в розмірі 400 000 рублів. Водночас Москва рекомендувала керівництву регіонів РФ виділити аналогічну за сумою виплату. Таким чином, потенційним окупантам обіцяють щонайменше 800 000 рублів, що еквівалентно сумі більш ніж у 9 тисяч доларів.

Тих, хто підписав контракт, відправлять воювати проти України. Мовляв, виконувати завдання на окупованих районах Донбасу, а також Херсонської та Запорізької областей.

Росії не вистачає окупантів на полі бою

Окупантам катастрофічно не вистачає людей на фронті, і указ Путіна - спроба вирішити цю проблему, сказав Главреду колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак.

Пропаганда вже не працює, тому російська влада зробила ставку на гроші.

"Військам РФ на полі бою катастрофічно не вистачає людей. Черг в армію немає, тому доводиться брати виключно грошима, для них це лише витрати. Риторика про "боротьбу з нацистами", "дідів, які воювали" і "захист від НАТО" вже зникла. Залишилися лише гроші. Навіть російські військові у своїх пабліках пишуть, що якби не гроші, то ніхто у війська б не пішов", - зазначив аналітик і додав, що всі вільні гроші Кремль спрямовуватиме на поповнення втрат на фронті, закриваючи фінансування соціальних програм у регіонах.

Росіяни йдуть підписувати контракти / Міноборони РФ

Росія перегріла свою економіку

Рішення Путіна вкотре засвідчило, що Росія, яка зазнала величезних втрат від початку великої війни з Україною, зазнає складнощів із набором новобранців-окупантів, а втрати росіян вбитими й пораненими, за оцінками західних розвідок, становлять близько 500 тисяч солдатів, написали в агентстві Bloomberg.

Журналісти також акцентували увагу на тому, що через те, що регіони РФ ведуть гонку за виплати, ситуація з робочою силою погіршилася, а економіка вже перегрілася. Тепер підприємствам доведеться підвищувати зарплати, щоб конкурувати з Міноборони як роботодавцем.

Скільки платять росіянам за війну проти України

Регіони дійсно вступили у своєрідні перегони. У липні розмір виплат збільшувався в середньому кожні 2,5 доби, пише Нова газета Європа. У 13 регіонах розмір виплат минулого місяця, порівняно з липнем 2023 року, зріс у 6,5 разів і досяг суми майже в 900 тисяч рублів.

Один із лідерів - Карачаєво-Черкесія, яка платить контрактникам одноразову виплату в розмірі 1 305 000 рублів (понад 15 тисяч доларів). І це один із найбідніших регіонів Росії за витратами бюджету на душу населення.

Інші регіони, які входять до 25% найбідніших, також підвищили виплати. Зокрема, у Волгоградській області одноразова виплата була 300 тисяч, а стала 805 тисяч рублів. У Калмикії з 305 тисяч підвищили суму до 605 тисяч рублів, а в Дагестані, де раніше платили 200 тисяч, тепер платять 600 тисяч рублів.

Окупанти за рік війни проти України можуть "заробити" понад 230 тисяч доларів / The Bell

"Росіяни отримують різні виплати за участь у війні проти України. Є безліч виплат, які йдуть окремо: федеральні, регіональні, губернаторські та інші. Суми різняться залежно від регіонів. Наприклад, у Нижньовартовську за підписання контракту платять 745 тисяч рублів (понад 8,5 тисяч доларів). Це одноразова виплата. Максимальні одноразові виплати - у Москві та Санкт-Петербурзі, де за підписання контракту в доларовому еквіваленті платять трохи більше ніж 20 тисяч доларів", - каже Ступак.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Найбільше тим, хто уклав контракт, платять у Москві та Санкт-Петербурзі / The Bell

У військах РФ платять хабарі, щоб не йти на війну

Поки федеральна і регіональна влада в Росії намагаються набрати нових контрактників, кадрові окупанти платять хабарі, щоб не йти воювати до України, а щодо них відкривають кримінальні справи, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У Південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров'я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-ту загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою в корупції", - розповіли у військовій розвідці.

У ГУР додали, що збільшення кількості кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби може свідчити про зростання у військах окупантів рівня деморалізації особового складу та розвиток тенденції, згідно з якою росіяни намагаються втекти зі своєї ж армії у будь-який спосіб.

Окупанти платять хабарі, щоб знову не йти на війну проти України - ГУР / Міноборони РФ

Що планують у Кремлі

Очевидно, що Росія намагається "купити" військових для продовження війни проти України, щоб уникнути нової хвилі мобілізації. Час від часу експерти припускають такий крок з боку Путіна, але Кремль не наважується, оскільки побоюється дестабілізації ситуації в суспільстві. Протести дружин мобілізованих, спроби звільнитися з армії - перші дзвінки для Москви. Поки що небезпеки для режиму немає, але ніхто ніколи не дасть гарантії того, що це не переросте в серйозну загрозу.

Схоже, на цьому етапі військово-політичне керівництво РФ намагається не лише поповнити сили, а й посилити своє просування в Донецькій області. Ціною високих втрат окупанти наблизились до Торецька і будують плани щодо виходу до Слов'янська і Краматорська.

Окупанти наблизилися до Торецька - DeepState / DeepState

"Росіяни самі розуміють, що їхні наступальні потуги нереальні та неприродні. Але от скільки вони ще так протримаються в такому ритмі - 2 тижні чи 1,5 року - зараз сказати важко. Є ймовірність того, що росіяни підійдуть впритул до Краматорсько-Слов'янської агломерації. Не можна сказати, коли це буде - через три місяці чи до Нового року. Їхній план - вийти на межі Донецької області. Такі населені пункти, як Нью-Йорк і Покровськ - це "автобусні зупинки" на шляху до мети. До того ж противник шукає способи, як перекрити постачання боєприпасів українським військам і спростити собі завдання", - наголосив Іван Ступак.

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