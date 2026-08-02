Переговори щодо передачі Україні технологій Patriot: у Конгресі зробили заяву

Переговори щодо ліцензованого виробництва в Україні перехоплювачів Patriot тривають, підкреслив Майк Тернер.

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У США висловилися щодо виробництва ракет для Patriot в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Переговори щодо ліцензованого виробництва в Україні перехоплювачів Patriot тривають

Україні можуть надати доступ до технології Patriot

США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва ракет до систем Patriot, заявив член Палати представників Конгресу США Майк Тернер.

В ефірі CBS він підкреслив, що переговори про ліцензійне виробництво в Україні перехоплювачів Patriot тривають.

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За його словами, раніше президент Дональд Трамп говорив одночасно про системи Patriot і ракети "Томагавк", що могло викликати різні тлумачення. Тернер пояснив, що ситуація з Patriot складніша, оскільки це оборонна зброя, тоді як "Томагавк" - наступальна.

"Я справді вважаю, що тривають переговори щодо надання Україні ширших можливостей доступу до технології Patriot, щоб мати змогу налагодити виробництво та отримати оборонні технології. Це буде дуже важливо як для союзників, так і для України", - заявив Тернер.

Конгресмен зазначив, що оборонні технології мають поширюватися так само, як і ракетні. Він підкреслив, що США мають найсучасніші розробки, які користуються попитом у світі.

Ініціативу президента щодо можливого ліцензування технологій Тернер назвав важливою для України, союзників і самих Сполучених Штатів.

Він закликав президента та Пентагон діяти якомога швидше, щоб Україна могла посилити захист. За його словами, щоночі в Україні гинуть люди через ракетні атаки Росії на цивільні об’єкти.

/ Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: можливі терміни

Після заяви президента США Дональда Трампа про готовність обговорити локалізацію виробництва ракет для комплексів Patriot в Україні фахівці проаналізували перспективи реалізації такої ініціативи.

За оцінками експертів оборонної сфери, запуск виробництва таких ракет - складний і тривалий процес. Для цього потрібно отримати необхідні технології, створити сучасні виробничі потужності, підготувати кваліфікований персонал і налагодити постачання комплектуючих.

На думку аналітиків, навіть якщо проєкт отримає схвалення найближчим часом, випуск перших ракет українського виробництва можливий не раніше ніж через один-два роки. При цьому фахівці звертають увагу, що Росія продовжує нарощувати виробництво балістичних ракет для комплексу "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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