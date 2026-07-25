Єкатеренбург під атакою, горить склад Wildberries - деталі потужного удару

В небо над російським містом здіймається стовп густого диму.

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Під ударом Сил оборони України знову логістичний центр Wildberries / Колаж: Главред, фото: t.me/ssternenko

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Українські дрони атакували Єкатеренбург

Внаслідок атаки виникла пожежа на території логістичного центру Wildberries

Вранці 25 липня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Україна, ймовірно, атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеренбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.

Про це повідомили моніторингові канали Exilenova+ та ASTRA. На території логістичного центру Wildberries виникла пожежа.

відео дня

Попередньо відомо, що горить щось поряд із будівлею складу, ймовірно, автомобілі на парковці. На відео, опублікованих у соцмережах, видно великий стовп сірого густого диму, який здійнявся над об'єктом.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на склад Wildberries:

У прес-службі об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB) повідомили російським ЗМІ, що на логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі було проведено завчасну планову евакуацію відповідно до вимог безпеки.

Який вплив мають удари України по складах Wildberries - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків ISW, Україна за минулий тиждень вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Ці атаки можуть накласти додаткові вимоги на і без того розтягнуту російську ППО, а також створюватимуть дедалі більше незручностей для росіян. Також українські удари можуть створювати фінансовий тиск на еліту в близькому оточенні кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.

Удари по складах Wildberries - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Зокрема на двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

За день до цього, у ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Раніше, у ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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