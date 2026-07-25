Єкатеренбург під атакою, горить склад Wildberries - деталі потужного удару

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- Українські дрони атакували Єкатеренбург
- Внаслідок атаки виникла пожежа на території логістичного центру Wildberries
Вранці 25 липня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Україна, ймовірно, атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеренбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.
Про це повідомили моніторингові канали Exilenova+ та ASTRA. На території логістичного центру Wildberries виникла пожежа.
Попередньо відомо, що горить щось поряд із будівлею складу, ймовірно, автомобілі на парковці. На відео, опублікованих у соцмережах, видно великий стовп сірого густого диму, який здійнявся над об'єктом.
Дивіться відео наслідків атаки на склад Wildberries:
У прес-службі об'єднаної компанії Russ & Wildberries (RWB) повідомили російським ЗМІ, що на логістичному об'єкті компанії в Єкатеринбурзі було проведено завчасну планову евакуацію відповідно до вимог безпеки.
Який вплив мають удари України по складах Wildberries - думка аналітиків
Главред писав, що за словами аналітиків ISW, Україна за минулий тиждень вдарила щонайменше по 10 складах Wildberries в Росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Ці атаки можуть накласти додаткові вимоги на і без того розтягнуту російську ППО, а також створюватимуть дедалі більше незручностей для росіян. Також українські удари можуть створювати фінансовий тиск на еліту в близькому оточенні кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.
Удари по складах Wildberries - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Зокрема на двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.
За день до цього, у ніч на 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.
Раніше, у ніч на 22 липня, Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries.
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Про джерело: Exilenova+
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