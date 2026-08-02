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Вибух у центрі Москви: екскерівник СЗР розкрив подробиці замаху на генерала РФ

Олексій Тесля
2 серпня 2026, 17:28
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У ресторані Balzi Rossi свій день народження міг відсвяткувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко.
Знімок екрана
Ціллю міг бути Олександр Чайко / Колаж: Главред, фото: Astra, скріншот

Вибух 1 серпня в московському ресторані Balzi Rossi стався під час закритого святкового заходу, в результаті чого п'ятеро людей загинули, 21 отримали поранення.

Очевидці розповіли виданню Astrа, що в закладі відзначали день народження одного з генералів РФ.

Пізніше в мережі з’явилися фото та відео, імовірно, з того самого закритого заходу. На одній із фотографій видно напис на сцені "Олександр 55". За даними ЗМІ РФ, ціллю був ювіляр та гості приватного заходу, що відбувався на веранді ресторану. Зазначається, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко - 27 липня 2026 року йому виповнилося 55 років.

відео дня

За даними ВЧК-ОГПУ, на заході могли бути високопоставлені співробітники ФСБ, генерали Міноборони, депутати та чиновники. Сам же Чайко збирався відзначити не тільки ювілей, а й своє травневе призначення головнокомандувачем ВКС.

Що відомо про генерала РФ Чайко

Чайко з 2019 року командував російським угрупованням у Сирії, з листопада 2021-го по липень 2022 року був командувачем Східним військовим округом (СВО). У 2022 році офіцер командував наступом на Київ.

У березні Євросоюз ввів санкції проти нього та ще восьми командирів підрозділів. Їх вважають причетними до вбивств мирних жителів у Бучі в березні 2022 року, коли Чайко обіймав посаду командувача Східного військового округу.

Раніше Чайко згадувався у доповіді розвідки однієї з європейських країн. Згідно з даними доповіді, Путін розпорядився посилити охорону генерала та приставити до нього співробітників ФСО після розбіжностей між силовими відомствами на закритій нараді, де обговорювалися українські атаки на високопоставлених військових РФ.

Коментар екс-голови СЗР України

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж, коментуючи вибух у центрі Москви в ефірі 24 Каналу, заявив, що те, що сталося, може бути частиною серії операцій проти російських військових керівників.

За його словами, генерал Чайко обіймав керівні посади в російській армії, а також був причетний до війни проти України та організації ракетних ударів.

"Швидкісні ударні системи, крилаті ракети, авіація - все це під його контролем. Він - генерал-терорист, організатор і виконавець. Це може бути операція спецслужб з ліквідації російських генералів там, де вони цього не очікують - під час святкувань, за місцем проживання. Для цього вивчається логістика", - пояснив Маломуж.

Він також припустив, що вибуховий пристрій могли встановити заздалегідь, а повідомлення про відвідувачку з підозрілим предметом можуть не мати стосунку до самого інциденту.

"Її кваліфікували як терористку, але справжній вибух стався в приміщенні. Вибухівку заклали заздалегідь. Поки що немає підтвердження щодо самого Чайка, але є щодо двох інших генералів – гостей заходу, які були у нього на дні народження. Це свідчить про те, що вони всі вразливі й будуть покарані за свої злочини проти України однозначно", – підкреслив Маломуж.

На думку колишнього керівника СЗР, російські спецслужби не здатні повністю забезпечити безпеку вищого військового командування, а причетні до війни проти України, як він вважає, у будь-якому разі понесуть відповідальність.

Як писав Главред, раніше в Москві стався підрив службового автомобіля співробітників дорожньо-патрульної служби. Інцидент стався за кілька сотень метрів від місця, де кілька днів тому вибухнув автомобіль, у якому загинув російський генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.

Нагадаємо, раніше в Москві, на вулиці Ясеневій, вибухнув автомобіль. У ньому перебував 56-річний генерал-лейтенант, начальник управління оперативної підготовки Міноборони РФ Фаніл Сарваров, який воював у Чечні, Сирії та Україні. Від отриманих травм генерал помер.

"Главред" писав, що в березні в Москві вибухнув лімузин, який входить до автопарку кремлівського диктатора Володимира Путіна. Свідки опублікували в соціальних мережах фото палаючого автомобіля Aurus Senat, над яким піднімався густий чорний дим.

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Про персону: Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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