Під Москвою - масштабна пожежа: дрони рознесли нафтобазу та склади

Після серії потужних вибухів у Московській області спалахнули гігантські логістичні склади та стратегічна нафтобаза.

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Пожежі в Московській області / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Котовську Тамбовської області спалахнули склади Wildberries

В Електросталі після вибухів загорівся хаб Wildberries

У Ногінську могли атакувати нафтобазу "Мострансснефть"

У ніч на 18 липня безпілотники атакували низку регіонів Росії. Під ударами опинилися логістичні об'єкти, нафтобаза та інфраструктура в кількох містах. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

У місті Котовськ Тамбовської області після атаки дронів виникла масштабна пожежа на складах логістичного центру Wildberries. За попередніми даними, займання могли спричинити уламки російської протиповітряної оборони. Також повідомляється про загиблих і постраждалих.

відео дня

На оприлюднених місцевими жителями кадрах видно масштабну пожежу та густий стовп диму над містом.

Дивіться відео пожеж у Підмосков'ї:

Пожежа в Московській області / Фото: скріншот

Ще одна пожежа спалахнула в Електросталі Московської області, приблизно за 50 кілометрів від Москви. Після серії вибухів загорілася територія поблизу ще одного логістичного хабу компанії Wildberries.

Крім того, у Ногінську Підмосков'я дрони атакували нафтобазу. За попередньою інформацією, під удар потрапив об'єкт компанії "Мострансснефть". Йдеться про об’єкт класу IIIа, який має 24 резервуари із загальним об’ємом зберігання близько 11,5 тисяч кубометрів пального.

Також вибухи цієї ночі лунали у Таганрозі, Твері та Ростові-на-Дону. У місті Володимир, за попередніми даними, після роботи російських засобів радіоелектронної боротьби загорівся багатоквартирний житловий будинок.

Чому удари по Москві не мають сенсу - думка есперта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що удари по Москві навряд чи змінять політику Кремля або змусять оточення Володимира Путіна діяти рішучіше. Столицю РФ захищає щільна система ППО, яка ускладнює ефективність атак дронами та крилатими ракетами.

За його словами, більший вплив на російське керівництво можуть мати удари по важливих підприємствах та економічний тиск. Саме проблеми бізнесу, логістики та втрати прибутків можуть посилити невдоволення серед російських еліт.

"На російські еліти впливатиме не Москва, а удари по території Росії, особливо по підприємствах. Еліти ж чимось володіють, десь заробляють свої гроші, а отже, у них є якісь підприємства. Будь-яке підприємство потребує транспорту. Але якщо немає палива, то підприємство починає зазнавати проблем", - наголосив він.

Жданов вважає, що всередині РФ уже формується протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто зацікавлений у її завершенні. Водночас наразі вплив "партії війни" залишається сильнішим.

Удари по Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 липня дрони атакували місто Енгельс у Саратовській області РФ. Ймовірною ціллю став військовий аеродром "Енгельс-2", звідки російські літаки здійснюють удари по Україні.

Згодом СБУ заявила про знищення стратегічного бомбардувальника Ту-95 на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області РФ. Дрони подолали близько 800 км до цілі, літак отримав критичні пошкодження.

Крім цього, Сили оборони України уразили низку військових та воєнно-економічних об’єктів РФ. Під удар потрапив НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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