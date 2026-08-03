Землю охопила магнітна буря червоного рівня: коли стихне геошторм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей.

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Календар магнітних бур / фото: ua.depositphotos.com

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Якою буде магнітна буря у понеділок

Коли вона закінчиться

У понеділок, 3 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

Наразі К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5,1 балів та відповідає рівню G1.

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Очікується, що 4 серпня магнітна буря закінчиться, а сонячна активність складатиме 3,3 бали, що відповідає зеленому рівню.

Крім того, 5 серпня магнітні бурі також не прогнозуються. У цей день К-індекс складатиме 1,7 бали, що також відповідає зеленому рівню.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Варто додати, що за даними meteoprog, 3 серпня на Землі магнітосфера буде у збудженому стані.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося 5 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.

Водночас сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу (30%). Ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%. Також зараз на Сонці помічено 42 сонячні плями.

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику", - йдеться у повідомленні.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

депресію;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

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Про джерело: Meteoagent Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.

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