Землю охопила магнітна буря червоного рівня: коли стихне геошторм

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде магнітна буря у понеділок
- Коли вона закінчиться
У понеділок, 3 серпня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. Вона може впливати на самопочуття людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.
Наразі К-індекс, який показує силу магнітних бур, піднявся до 5,1 балів та відповідає рівню G1.
Очікується, що 4 серпня магнітна буря закінчиться, а сонячна активність складатиме 3,3 бали, що відповідає зеленому рівню.
Крім того, 5 серпня магнітні бурі також не прогнозуються. У цей день К-індекс складатиме 1,7 бали, що також відповідає зеленому рівню.
Варто додати, що за даними meteoprog, 3 серпня на Землі магнітосфера буде у збудженому стані.
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося 5 спалахів класу С, які суттєво не впливають на Землю.
Водночас сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу (30%). Ймовірність великого геомагнітного шторму складає 5%, ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%. Також зараз на Сонці помічено 42 сонячні плями.
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику", - йдеться у повідомленні.
Вплив магнітних бур на людей
Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:
- головний біль;
- запаморочення;
- зниження або підвищення артеріального тиску;
- погіршення настрою;
- тривожність;
- депресію;
- порушення сну;
- загальну слабкість та втому.
Слід наголосити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.
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Про джерело: Meteoagent
Meteoagent - це спеціалізований сервіс та мобільний додаток для метеозалежних людей, який прогнозує різкі зміни погоди, сонячні спалахи, магнітні бурі та резонанс Шумана.
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