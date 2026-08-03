Дрони завдали удару по ключовому складу Wildberries під Москвою: що відомо

Через цей хаб проходив товаропотік між Московським регіоном та північчю європейської частини Росії.

https://glavred.net/war/drony-udarili-po-klyuchevomu-skladu-wildberries-pod-moskvoy-chto-izvestno-10785473.html Посилання скопійоване

Атака на Wildberries у Володимирській області - об’єкт розподіляв товарний потік для Москви / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

Під атакою опинився логістичний центр Wildberries у Володимирській області

Об'єкт - один із найбільших хабів компанії

Через об’єкт розподіляли товари для Москви

Вранці 3 серпня у Володимирській області дрони атакували логістичний центр Wildberries площею майже 172 тисячі квадратних метрів - це один із найбільших хабів компанії. Об'єкт відігравав ключову роль у розподілі товаропотоку між Московським регіоном та центральною, північно-західною й північною частинами європейської Росії.

Як повідомляє Telegram-канал Exilenova+, під удар потрапив склад Wildberries у Хрястово (Володимирська область РФ).

відео дня

Координати центру - 56.050675, 40.125891. Ця точка розташована у Володимирській області, на схід від столичного регіону, тобто на одному з основних напрямків доставки товарів до Москви.

Логістичний центр Wildberries / t.me/exilenova_plus

У мережі також опублікували кадри пожежі.

Пожежа на складі Wildberries / t.me/exilenova_plus

Дивіться відео - Дрони атакували логістичний склад Wildberries:

К компанії Fire Point підтвердили, що Сили оборони України українськими БПЛА FP-1 уразили логістичний хаб Wildberries у Володимирській області.

"Логістичний комплекс є одним із найбільших об'єктів Wildberries у Центральній росії. Після повного введення в експлуатацію його площа має становити близько 175 000 м², а місткість - понад 120 млн одиниць товарів", - повідомили к компанії.

"Системне ураження великих логістичних центрів створює додатковий економічний тиск на росію, порушує ланцюги постачання, збільшує витрати на відновлення інфраструктури та негативно впливає на роботу одного з найбільших гравців російського ринку електронної комерції", - додали у Fire Point.

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 31 липня та вранці в п'ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

25 липня в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

В ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

У чому мета атак на Wildberries: думка експерта

Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для чинення економічного тиску та впливу на російське суспільство. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За словами експерта, великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує, зокрема, з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, зокрема з Китаю, дронів, комплектуючих до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - підкреслив економіст.

Шапран додав, що одним із факторів таких атак може бути бажання змусити росіян відчути наслідки війни у повсякденному житті.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред