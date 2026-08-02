РФ скинула бомби на житлові будинки: що відомо про жертви і поранених у Запоріжжі

Внаслідок удару РФ по Запоріжжю є жертва, а також поранені.

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РФ завдала удару по Запоріжжю / Колаж: Главред, фото: скріншот

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РФ завдала удару по житлових будинках у Запоріжжі

В результаті є загиблий та постраждалі

Росія завдала удару по приватному сектору Запоріжжя, зафіксовано руйнування та пожежі, кількість постраждалих уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Є постраждалі, пошкоджено будинки, виникли пожежі - росіяни завдали удару по Запоріжжю. Ворог атакував приватний сектор обласного центру", - написав він.

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/ Запорізька ОВА

Подробиці ударів РФ по Запоріжжю

В результаті атаки загинула людина, також повідомлялося, що ще одна людина перебувала під завалами.

Пізніше Федоров повідомив, що у двох осіб гостра стресова реакція, вони перебувають під наглядом лікарів.

Голова ОДА додав, що з-під завалів витягли людину. Її доставляють до лікарні.

/ Інфографіка: Главред

Пізніше з’явилися повідомлення про нові удари РФ КАБами по Запоріжжю.

У результаті постраждали дві людини, повідомили в ОВА. Пошкоджено будинки, автомобілі та складські будівлі.

/ Запорізька ОВА

Дивіться відео - удар РФ по Запоріжжю:

/ Скріншот

Військовий експерт про загрозу застосування далекобійних FPV-дронів

Росія працює над розширенням можливостей FPV-дронів, що в майбутньому може збільшити радіус їхнього застосування. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, досягти цього можна за допомогою спеціальних ретрансляторів, які дозволяють операторам керувати безпілотниками на значно більшій відстані. Якщо такі технології будуть масово впроваджені, потенційна зона ризику може вийти далеко за межі лінії фронту й охопити великі українські міста, зокрема Київ та Дніпро.

Водночас Жданов зазначив, що для реалізації подібних планів Росії доведеться вирішити низку технічних питань, зокрема організувати серійне виробництво FPV-дронів та підготувати необхідну кількість операторів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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