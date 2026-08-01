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"Заруба буде жорстокою": у ЗСУ розкрили напрямок нового штурму РФ

Олексій Тесля
1 серпня 2026, 18:30
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Російські війська продовжують намагатися провести наступальні операції одразу на кількох ділянках фронту.
ВСУ
ЗСУ дають відсіч атакам РФ / Колаж: Главред, фото: 15 ОБрАР, 58 ОМПБр

Головне:

  • Росія зазнала рекордних втрат особового складу з початку 2026 року
  • Ворог спробував прорватися на Покровському напрямку
  • Армія РФ не відмовляється від планів просунутися в напрямку Запоріжжя

Російські війська продовжують активні штурмові дії по всій лінії фронту. З початку доби окупанти 59 разів атакували позиції Сил оборони України.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, водночас російська армія продовжує артилерійські обстріли прикордонних районів.

відео дня

Найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, де з початку доби зафіксовано 18 спроб російських підрозділів витіснити українських захисників з займаних позицій.

Висока інтенсивність бойових дій спостерігається й на Слов’янському напрямку. Там противник 14 разів намагався прорвати оборону українських підрозділів.

Крім того, наступальні дії російських військ тривають і на інших ділянках фронту.

Липень став найважчим для армії РФ за втратами

У липні російська армія зазнала рекордних втрат особового складу з початку 2026 року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за місяць втрати окупаційних військ склали 42 860 військовослужбовців.

"Загалом за перші сім місяців 2026 року втрати особового складу противника склали 238 650 осіб".

Командир ЗСУ пояснив, чому РФ продовжує штурми

Незважаючи на значні втрати, російське командування продовжує наступальні дії завдяки великому мобілізаційному ресурсу.

Про це в ефірі "Новини LIVE" заявив командир батальйону безпілотних систем "Залізні соколи" 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко.

За його словами, російські війська практично відмовилися від застосування важкої бронетехніки на ділянці відповідальності бригади.

"Нещодавно ворог зробив спробу прорватися на Покровському напрямку, залучивши кілька танків за підтримки кількох броньованих машин. Їх було уражено та зупинено дронами ще за 10–15 кілометрів до можливого нападу".

/ Главред

Військовий зазначив, що ефективність української оборони значно зросла завдяки розвитку підрозділів безпілотних систем.

У ЗСУ попередили про можливу активізацію боїв

Російська армія не відмовляється від планів просунутися в напрямку адміністративних кордонів Запорізької області. При цьому найбільш напружений період на цій ділянці фронту може настати вже в найближчі місяці.

Таку думку в інтерв’ю "Армія TV" висловив командир 429-ї бригади сил безпілотних систем "Ахіллес" майор Юрій Федоренко.

"На запорізькому відрізку фронту, на моє переконання, ключова битва ще не відбулася. Вона розгортатиметься в серпні-вересні".

За його словами, українські захисники розраховують зберегти ініціативу, однак бої будуть надзвичайно важкими.

"Я переконаний, що силам оборони вдасться здобути тактичну ініціативу... Але, знаєте, скажу сленговим словом, заруба буде дуже жорстокою".

Федоренко також зазначив, що російські війська одночасно посилюють тиск на Донбасі, а також активізувалися в Сумській та Харківській областях.

Запоріжжя
/ Інфографіка: Главред

Важливі зміни в ЗСУ: ключові деталі

У Збройних силах України розпочалася масштабна перевірка кадрового забезпечення військових підрозділів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У рамках перевірки фахівці оцінять реальну укомплектованість бригад, полків і корпусів, а також проаналізують, наскільки ефективно розподілений особовий склад між різними підрозділами.

За підсумками інспекції в Генштабі планують визначити можливі зміни, які дозволять удосконалити систему кадрового забезпечення та підвищити ефективність комплектування української армії.

Раніше "Главред" повідомляв, що українські захисники досягли найпомітнішого прогресу за останні місяці: темпи російського наступу сповільнилися настільки, що ЗСУ відвоювали більше територій, ніж втратили.

Нагадаємо, раніше російські війська продовжують штурмові дії на низці ділянок фронту, намагаючись посилити тиск на українську оборону, зокрема в районах Лимана та Куп’янська.

Як повідомлялося, аналітики проєкту DeepState заявили, що армія РФ просунулася поблизу двох населених пунктів у Донецькій області.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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