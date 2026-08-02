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Спека накриє Україну з новою силою: синоптикиня розкрила, коли стане прохолодніше

Інна Ковенько
2 серпня 2026, 15:04
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Найближчі дні будуть сухими та спекотними майже по всій території країни.
Погода в Україні
Погода в Україні / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні 3 серпня
  • Де очікуються дощі з грозами
  • Коли чекати послаблення спеки

В Україну прийшла хвиля сильної спеки, яка триматиметься увесь тиждень. Максимальна температура повітря сягатиме +30…+36 градусів.

Послаблення спеки очікується орієнтовно з 8 серпня, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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"Спека прийшла, буде увесь тиждень, послаблення орієнтовно з 8-го серпня. Максимальна температура повітря очікується в межах +30+36 градусів, у кого нижче - тому наша дружня заздрість, при сильнішому сонці - на кілька градусів вище", - йдеться в повідомленні.

За словами синоптикині, у більшості регіонів країни опадів не передбачається. Лише завтра ввечері на крайньому північному заході та півночі можливі короткочасні локальні грозові дощі.

У Києві 3 серпня буде сухо та спекотно, температура становитиме +32…+34 градуси. Надалі спека лише посилиться, а наприкінці тижня ймовірне її послаблення.

У нічні години температура знижуватиметься до +18…+23 градусів, подекуди до +25.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини України

Як повідомляв раніше синоптик Ігор Кібальчич, погода в Україні у першій декаді серпня стане найспекотнішим періодом цього літа. Найближчими днями країну накриє суха та гаряча повітряна маса субтропічного походження. Найбільша спека очікується у західних та південно-західних областях. Там місцями температура може піднятися до +40 °С.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила про різке посилення спеки та орієнтовні терміни її ослаблення. Вона наголосила, що послаблення спеки з 7 серпня є орієнтовним і про дощі наразі не йдеться.

Як раніше повідомляв Главред, британська геологічна служба повідомила про наближення викиду корональної маси і початок магнітної бурі. За повідомленням відомства, магнітна буря рівня G1 очікується короткочасною.

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Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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