Удар по Бєлгороду: горить університет, де розробляли системи БПЛА

Цього літа навчальний заклад набирав школярів на курси з розробки безпілотників.

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Пожежа в БГТУ - вищий навчальний заклад розробляв систему керування дронами на "Міландрі" / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

У Бєлгороді горить університет після атаки в ніч на 3 серпня

У виші розробляли та тестували безпілотники

Влада не коментувала наслідки удару

Масштабна пожежа спалахнула в Білгородському державному технологічному університеті імені Шухова після атаки в ніч на 3 серпня - у цьому закладі розробляли та тестували безпілотники.

Як пише російський Telegram-канал Astra, наслідки удару по вишу влада наразі не коментувала. Впродовж ночі місцевий оперативний штаб кілька разів попереджав мешканців про загрозу ударів безпілотників.

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Що розробляли в університеті

Профіль закладу у сфері виробництва дронів підтверджують його ж офіційні матеріали. Згідно з даними Telegram-каналу університету, тут проектували автоматизовану систему керування безпілотниками на базі мікропроцесора "Міландр".

Сам університет наголошував на цивільному характері цієї розробки: заявлене призначення системи - моніторинг ліній електропередач, теплотрас та аерофотозйомка.

БГТУ / Фото: t.me/astrapress

Окремим напрямком роботи закладу стала профільна освіта для неповнолітніх. Влітку 2026 року БГТУ оголосив набір школярів на літні зміни за курсом, присвяченим безпілотним системам.

"На курсі "Цифровий інжиніринг БВС" діти занурюються в основи проектування безпілотних систем", - повідомляли в Telegram-каналі БГТУ імені Шухова.

БГТУ / t.me/trueBSTU

Атаки на РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 31 липня та вранці в п’ятницю в країні-агресорі РФ пролунали вибухи. Було атаковано логістичний склад Wildberries та нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді. Одночасно дрони завдали удару по логістичному центру компанії в Зеленодольську, а в Нижньокамську після серії вибухів зафіксовано сильне горіння на НПЗ.

30 липня безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries і атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії пролунали вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

В ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Вночі на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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