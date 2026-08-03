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Брак солдатів змусив Кремль піти на крайній крок: ЗМІ розкрили нову тактику РФ

Марія Николишин
3 серпня 2026, 09:11
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Добровільний контрактний набір фактично зупинився, тому Кремль розглядає новий раунд примусової мобілізації.
Брак солдатів змусив Кремль піти на крайній крок: ЗМІ розкрили нову тактику РФ
Примусова мобілізація в РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Ключові тези:

  • У РФ чоловіків силою тягнуть до пунктів вербування
  • Кремль розглядає новий раунд мобілізації
  • Найімовірніший термін - після 20 вересня

Країна-агресор Росія перейшла до фактично силового набору на війну проти України: чоловіків призовного віку затримують на вулицях, біля місць роботи або під приводом перевірки документів, оскільки добровільне вербування зупинилося, а наступальна ініціатива російської армії на фронті слабшає. Про це пише The Wall Street Journal.

Юристи, правозахисники та очевидці описують схему, яка діє переважно в невеликих російських містах. У пунктах призову чоловіків можуть залишати під тиском доти, доки вони не підпишуть контракт, - за словами свідків, там застосовують і погрози, і побиття.

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Формально набір до російської армії досі вважається добровільним, однак співробітники правоохоронних органів нерідко працюють у зв'язці з військовими вербувальниками.

Водночас матеріальні стимули Кремля залишаються значними - суми, які пропонують контрактникам, часто перевищують річну зарплату в регіоні. Проте охочих поменшало: репутація російської армії просіла через зростання ударних спроможностей України, які скоротили середню тривалість життя солдата на фронті до кількох тижнів, днів чи навіть хвилин.

"Паралельно працює й посередницька схема. регіональні програми платять 100 000 рублів (близько 1300 доларів) тому, хто приведе людину до пункту вербування. Такі кампанії діють у Татарстані, Амурській та Ярославській областях, а також у Калузі, Воронежі та Архангельську", - йдеться у повідомленні.

Коли можуть оголосити мобілізацію в РФ

Американські посадовці оцінюють ефект цих зусиль стримано: чисельність особового складу на лінії фронту, ймовірно, зросла, але для суттєвих проривів цього ресурсу недостатньо.

За їхніми словами, у Кремлі розглядають ще один раунд примусової мобілізації, який здатен дати армії додаткові кілька тисяч військових, і найвірогідніше вікно для такого рішення - після парламентських виборів у Росії, запланованих на 20 вересня.

Зокрема, якщо Путін вирішить дотримуватися своїх вимог щодо захоплення всього Донбасу, "у нього може не залишитися іншого вибору, окрім як оголосити мобілізацію", – заявив Руслан Пухов, директор Центру аналізу стратегій і технологій.

Прогноз щодо мобілізації в РФ

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран говорив, що Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

За його словами, щоб відправити одного бійця на передову, в тилу мають працювати приблизно від шести до восьми осіб.

"Мова йде не про цивільних, а лише про тих, хто працює в Міністерстві оборони та у військово-промисловому комплексі. Це дуже серйозні витрати. За фінансовими показниками я бачу, що росіяни не готові до такого масштабування. У них ще залишається певний запас. Але якщо вони в одну мить витратять його на масштабну мобілізацію, то можуть повністю вигоріти за шість, максимум 12 місяців. Вони просто спалять усе, що в них ще залишилося", - переконаний він.

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія втратила у війні проти України вже 1,6 млн військових, із яких близько 700 тис. - загиблими.

У Службі зовнішньої розвідки України говорять, що Росія дедалі більше зазнає труднощів із фінансуванням війни проти України традиційними економічними механізмами і переходить до прихованої емісії грошей.

Водночас російська влада продовжує вважати військові витрати головним пріоритетом фінансової політики, хоча збільшення видатків на армію призводить до посилення тиску на інші сфери економіки.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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