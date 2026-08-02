Відключення світла в Україні: експерт відповів, чи будуть обмеження на тлі спеки

Експерт відповів, чи зможе українська енергосистема витримати велике навантаження.

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Фахівець спрогнозував, якою буде ситуація в енергосистемі на тлі спеки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Що сказав Ігнатьєв:

Попри високі температури українська енергосистема може впоратися з навантаженням

Для стабільної подачі світла українцям енергетики проводять підготовчі роботи

Найближчими днями Україну накриє друга хвиля сильної спеки, через що традиційно зростають побоювання щодо можливих перебоїв з електропостачанням.

Але експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв в етері Київ24 заявив, що наразі енергосистема готова пройти цей період без серйозних проблем.

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Чи будуть відключення світла через аномальну спеку

За словами експерта, українцям не варто очікувати масштабних проблем із електропостачанням навіть під час пікових температур.

"Енергосистема впорається. Тут немає таких суттєвих проблем... Тобто не треба зараз наганяти якісь важкі ситуації", – зазначив експерт.

Він наголосив, що нині немає підстав прогнозувати критичні труднощі для роботи енергосистеми навіть за умов підвищеного навантаження.

Як енергетики готуються до пікових навантажень

Ігнатьєв пояснив, що для забезпечення стабільного електропостачання триває масштабна підготовча робота. Основна мета – мінімізувати ризики виникнення проблем на об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Дуже великий обсяг робіт ми виконуємо для того, щоб не було у нас відключень по електропостачанню, не було великих проблем по вузьких місцях, по інших релейних об'єктах", – сказав Ігнатьєв.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Якими будуть відключення світла взимку

Главред писав, що за словами Станіслава Ігнатьєва, до цієї зими Україна підготовлена краще, ніж торік, проте уникнути відключень електроенергії все одно не вдасться, а найгірша ситуація серед великих міст складається саме в столиці.

Вони будуть не набагато більші, ніж в минулому році. Оцінюючи готовність енергосистеми в цілому, експерт поставив їй 8 балів із 10, підкресливши, що з теплогенерацією кожне місто впоралося по-своєму.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше екс-голова "Укренерго" Володимир Кудрицький не виключив, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, ключовою причиною майбутніх обмежень є втрати генерації внаслідок російських ударів. Українська енергосистема наразі фактично позбавлена можливості самостійно збалансовувати роботу під час найбільшого навантаження.

Напередодні стало відомо, що через підвищення температури повітря найближчими днями, найімовірніше, енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі.

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Про персону: Станіслав Ігнатьєв Станіслав Ігнатьєв - енергетичний експерт, доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру. Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

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