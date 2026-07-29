Один з найбільших складів Wildberries знищено: дрони потужно атакували Рязань

Внаслідок атаки українських дронів є ще одне важливе ураження.

https://glavred.net/world/odin-iz-krupneyshih-skladov-wildberries-unichtozhen-drony-moshchno-atakovali-ryazan-10784327.html Посилання скопійоване

На складі російської компанії вирує масштабна пожежа / Колаж: Главред, фото: t.me/ssternenko

Головне:

Українські дрони атакували Рязань

Внаслідок атаки знищено один з найбільших складів Wildberries в РФ

Рязанський НПЗ опинився під ударом України

Сили оборони України знищили склад Wildberries та атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

Про це повідомив український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко. За його словами, місцева влада заявила, нібито на обидва об'єкти впали лише уламки дронів. Але відео у мережі свідчать про протилежне.

відео дня

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що склад Wildberries у Рязані - четвертий за площею в країні-агресорці Росії і відкритий нещодавно - в 2023-2024 роках.

Скріншот з telegram-каналу Главред

Дивіться відео наслідків атаки на склад Wildberries:

Андрющенко також повідомив, що сьогодні під атакою українських дронів могла опинитися не тільки Рязань. В Удмуртії, за понад 1300 кілометрів від кордону України, оголосили режим безпілотної небезпеки.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Яка справжня мета ударів України по Wildberries - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста, члена Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для створення економічного тиску та впливу на російське суспільство.

Великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує зокрема з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

Удари по складах Wildberries - останні новини

Раніше, 25 липня, у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.

Напередодні, 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

Інші новини:

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред