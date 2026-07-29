Один з найбільших складів Wildberries знищено: дрони потужно атакували Рязань

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- Українські дрони атакували Рязань
- Внаслідок атаки знищено один з найбільших складів Wildberries в РФ
- Рязанський НПЗ опинився під ударом України
Сили оборони України знищили склад Wildberries та атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.
Про це повідомив український громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко. За його словами, місцева влада заявила, нібито на обидва об'єкти впали лише уламки дронів. Але відео у мережі свідчать про протилежне.
Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко зазначив, що склад Wildberries у Рязані - четвертий за площею в країні-агресорці Росії і відкритий нещодавно - в 2023-2024 роках.
Дивіться відео наслідків атаки на склад Wildberries:
Андрющенко також повідомив, що сьогодні під атакою українських дронів могла опинитися не тільки Рязань. В Удмуртії, за понад 1300 кілометрів від кордону України, оголосили режим безпілотної небезпеки.
Яка справжня мета ударів України по Wildberries - думка експерта
Главред писав, що за словами економіста, члена Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлена Ради Національного банку України Віталія Шапрана, Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для створення економічного тиску та впливу на російське суспільство.
Великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує зокрема з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.
Удари по складах Wildberries - останні новини
Раніше, 25 липня, у Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries у Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адмінкордону.
Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі.
Напередодні, 23 липня, у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.
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Про персону: Сергій Стерненко
Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.
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