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Білорусь розгортає десантно-штурмову бригаду на кордоні з Україною: що відомо

Інна Ковенько
2 серпня 2026, 16:11оновлено 2 серпня, 18:25
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Військове з'єднання базуватиметься поблизу Гомеля, що за 40 км від українського кордону.
Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду біля кордону з Україною
Білорусь розгортає нову десантно-штурмову бригаду біля кордону з Україною / Колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, скриншот

Головне:

  • На кордоні з Україною Білорусь формує новий десантно-штурмовий підрозділ
  • Бригада базуватиметься поблизу Гомелю - за 40 кілометрів від кордону
  • Наразі створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один

Білорусь почала формувати нову десантно-штурмову бригаду неподалік українського кордону. Підрозділ дислокуватиметься поблизу Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від білорусько-українського кордону.

Про це повідомив командувач сил спеціальних операцій збройних сил Білорусі Олександр Ільюкевич в ефірі телеканалу білоруського міністерства оборони "ВоєнТВ".

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Новій бригаді присвоїли 37-й номер. За словами Ільюкевича, її формування вже розпочалося. Наразі створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки.

"Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні", - зазначив Іллюкевич.

За словами командувача, наразі сформовано військові частини і підрозділи, а також призначено офіцерський склад і набрано необхідну кількість інших військових.

При цьому білоруська сторона не пояснила офіційно, чому вирішила створити нову бригаду та які завдання перед нею можуть поставити.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Чи є загроза наступу РФ на півночі - думка експерта

Військовий аналітик Олексій Гетьман заявляв, що загроза нового наступу Росії на півночі є цілком реальною.

За його словами, Росія навряд чи ставить перед собою завдання захопити Київ або Чернігів, але головною метою ворога буде - змусити Україну перекинути резерви та розтягнути лінію оборони.

"Перекидання українських сил на північ може послабити оборону на інших ділянках фронту та створити для російської армії сприятливіші умови для наступу", - вважає він.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Главред писав, що українські сили оборони продовжують укріплювати ділянку кордону з Білоруссю, готуючись до можливих сценаріїв розвитку подій. На північному напрямку ведеться масштабне будівництво оборонних об’єктів, які мають ускладнити просування ворожих підрозділів у разі спроби наступу, повідомили в Державній прикордонній службі України.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі не спостерігається ударного угруповання ворога, але українська розвідка фіксує розбудову військової інфраструктури.

Нагадємо, військовий експерт, полковник запасу ГШ ЗСУ Олег Жданов говорив, що ризик відкриття повноцінного другого фронту з території Білорусі є малоімовірним, проте виключати приховані операції агресора не можна.

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Про персону: Олексій Гетьман

Олексій Гетьман (народився 19 квітня 1962 року в Києві) – український військовий експерт і аналітик, майор Збройних сил України у відставці. Ветеран російсько-української війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно коментує події війни на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах. У 2012 і 2014 роках брав участь у виборах до Верховної Ради, але народним депутатом не став.

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