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Півмільйонна мобілізація в РФ: експерт розповів, до чого готуватися

Олексій Тесля
2 серпня 2026, 23:20
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Щоб виграти війну, РФ потрібно ще вдвічі більше ресурсів, переконаний Віталій Шапран.
Кремль готується до можливої мобілізації
З’явився прогноз щодо мобілізації в РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Важливе із заяв Шапрана:

  • Розмови про 500 тисяч мобілізованих у РФ - це психологічна атака на Захід
  • Росія вже перебуває на межі економічної катастрофи

Економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран прокоментував дані про можливість мобілізації в країні-агресорі РФ 500 тисяч осіб для війни з Україною.

"Розмови про 500 тисяч - це певною мірою психологічна атака на Захід: мовляв, ми все одно засипаємо вас шапками, не потрібно допомагати Україні тощо", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

відео дня

За словами експерта, на такі заяви не варто надто зважати, бо Росія перебуває на межі економічної катастрофи, яка може виявитися серйознішою, ніж Велика депресія у США на початку XX століття.

"Вони перевантажили економіку військовими витратами. Щоб виграти війну так, як вони хочуть, і нав’язати мир на своїх умовах, їм потрібно ще вдвічі більше ресурсів, ніж вони вже викачали з економіки. А викачувати більше вже майже нізвідки", - пояснив він.

Економіст нагадав: щоб відправити одного бійця на передову, в тилу мають працювати приблизно від шести до восьми осіб.

"Мова йде не про цивільних, а лише про тих, хто працює в Міністерстві оборони та у військово-промисловому комплексі. Це дуже серйозні витрати. За фінансовими показниками я бачу, що росіяни не готові до такого масштабування. У них ще залишається певний запас. Але якщо вони в одну мить витратять його на масштабну мобілізацію, то можуть повністю вигоріти за шість, максимум 12 місяців. Вони просто спалять усе, що в них ще залишилося", - додав Шапран.

Дивіться відео - інтерв’ю Віталія Шапрана:

У ОП назвали можливі терміни зниження інтенсивності боїв

Інтенсивність бойових дій може піти на спад уже цієї осені, якщо російська армія не зможе реалізувати завдання своєї поточної наступальної кампанії. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, російське керівництво робить ставку на літній наступ, розраховуючи домогтися нових територіальних успіхів і розширити зону контролю.

Подоляк зазначив, що в разі провалу цих планів ситуація на фронті може змінитися, що, за його оцінкою, може призвести до зниження інтенсивності війни в наступні місяці.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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Віталій Шапран
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