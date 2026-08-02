Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячих ділянках фронту

Окупаційні війська РФ мають територіальні успіхи на Покровському напрямку

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Окупанти мають територіальні успіхи на Покровському напрямку / Колаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Ворог захопив село Покровському напрямку

Також зафіксовано просування на цій ділянці фронту

Аналітики DeepState оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Російські війська захопили населений пункт на Донеччині.

Також зафіксовано просування окупаційних військ поблизу двох населених пунктів. Про ситуацію на фронті аналітики проєкту "DeepState" повідомили у неділю, 2 серпня.

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Де просунувся ворог

За даними аналітиків, на Покровському напрямку армії РФ вдалося захопили село Сухецьке Мирноградської громади Покровського району.

Крім того, окупантам вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу Никанорівки Шахівської сільської громаді Покровського району.

Також аналітики DeepState повідомляють про територіальні успіхи окупаційних військ РФ поблизу міста Родинське Покровської міської громади Покровського району

Просування ворога на Покровському напрямку / Фото: deepstatemap.live

Що кажуть у Генштабі

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, на Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Котлине, Удачне та в бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Василівка, Гуліве, Новопідгородне.

В оперативній інформації від Генштабу зазначається, що від початку цієї доби відбулося 52 бойових зіткнень.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Главред раніше писав, що весняно-літня наступальна кампанія російських окупантів не принесла Кремлю очікуваних результатів. Незважаючи на активні штурми на кількох напрямках, темпи просування армії РФ залишаються значно нижчими за торішні. За даними аналітиків ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися лише на 37,85 квадратних кілометра, що в середньому становить близько 1,22 квадратного кілометра на добу.

Нагадаємо, російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп'янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Раніше повідомлялося, що в липні Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких залучає до штурмових дій на фронті, водночас зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

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Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live - інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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