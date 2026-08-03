Спека до +40 стане звичним явищем: тривожний прогноз для України

Періоди екстремальних температур стануть частішими та тривалішими, попередив метеоролог.

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Спека до +40 повертатиметься щороку / Фото: УНІАН

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Спека перестане бути аномалією для України

Такі періоди стануть частішими та інтенсивнішими

Причина - глобальне потепління та зміна клімату

У найближчі дні Україну охопить африканська спека - стовпчики термометрів піднімуться до +40 градусів. Метеорологи попереджають , що українцям слід звикати до таких температур, оскільки така температура повітря вже не буде для України аномалією.

Як розповів виданню Телеграф кандидат географічних наук, завідувач відділом фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСЦС України та НАН України Віталій Шпиг, у майбутньому періоди спеки ставатимуть частішими і можуть мати більш сильні прояви.

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"На жаль, це наша нова реальність у найближче десятиліття. Вона пов’язана з глобальним потеплінням та спричиненою ним зміною клімату", - підкреслив він.

За його словами, якщо ситуація залишиться незмінною, те, що спостерігається з 2010 року, повторюватиметься щороку.

Найкращим сценарієм метеоролог називає збереження нинішньої частоти, тривалості та температурних показників - за менш сприятливого розвитку подій зростуть і самі значення температури, і кількість таких періодів.

Дивіться відео - Через спеку потріскався асфальт на трасі Київ-Ковель:

Погода в Україні - прогнози

Як писав Главред, погода в Україні в першій декаді серпня стане найспекотнішим періодом цього літа. У найближчі дні країну накриє суха й гаряча повітряна маса субтропічного походження. Такий прогноз погоди озвучив синоптик Ігор Кібальчич.

Синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україну прийшла хвиля сильної спеки, яка триватиме весь тиждень. Максимальна температура повітря сягне +30…+36 градусів. Ослаблення спеки очікується приблизно з 8 серпня.

Зазначимо, що у 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті. Влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".

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Про особу: Віталій Шпиг Віталій Михайлович Шпиг - український вчений-кліматолог і метеоролог, кандидат географічних наук за спеціальністю "Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія", зазначається на сайті Національної академії наук України. Очолює відділ фізики атмосфери в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС України та НАН України. Займається дослідженнями атмосферних процесів, хмарності, опадів, зміни клімату та вдосконаленням методів прогнозування погоди. Його кандидатська дисертація була присвячена умовам формування сильних і тривалих опадів. Є автором статей для Енциклопедії сучасної України на теми клімату, мікроклімату, максимальної та мінімальної температури, літа та інших метеорологічних понять.

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