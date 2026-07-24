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Санкт-Петербург - у вогні, здіймаються стовпи диму: горять гігантські склади Wildberries

Анна Ярославська
24 липня 2026, 07:07оновлено 24 липня, 08:09
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Під удар дронів потрапили два ключові логістичні хаби Wildberries у Ленінградській області.
​ Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі
​Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі / Колаж: Главред, фото: Supernova, Exilenova+ ​

Коротко:

  • Вночі дрони атакували два склади Wildberries
  • У Шушарах і Новосаратовці виникли масштабні пожежі
  • Робота двох найбільших логістичних комплексів призупинена

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. На двох складах Wildberries виникли масштабні пожежі. Деякі сектори складів подвійного призначення повністю знищені.

OSINT-аналітики російського Telegram-каналу Astra підтвердили атаки та пожежі на двох складах Wildberries.

відео дня

Зокрема, горить логістичний комплекс Wildberries за адресою: Санкт-Петербург, селище Шушари, Московське шосе, 153.

Також було атаковано й загорівся склад Wildberries у селі Новосаратовка Всеволожського району Ленінградської області.

Варто зазначити, що логістичний комплекс Wildberries "Шушари" у Санкт-Петербурзі - це один із найбільших логістичних хабів Wildberries на північному заході Росії. У січні 2024 року склад був практично повністю знищений внаслідок великої пожежі, після чого його відновили та знову ввели в експлуатацію у 2025 році.

Після відновлення його площа становить близько 106 000 м².

Комплекс є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів Північно-Західного федерального округу.

Дивіться відео - Дрони атакували склад Wildberries у Санкт-Петербурзі:

Знімок екрана

Логістичний парк "Уткіна Заводь" (Новосаратовка, Ленінградська область) - один із найбільших складських комплексів класу "А" у Ленінградській області загальною площею близько 210 000 м². На його території розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній, включаючи об’єкти, що використовуються Wildberries.

Оскільки парк об’єднує склади та логістичні майданчики різних орендарів, ймовірно, що пошкодження могли зазнати й інші компанії.

Наслідки атаки дронів
Наслідки атаки дронів / Фото: Exilenova+

У пресслужбі Wildberries офіційно підтвердили, що робота складів у Шушарах та Уткіній Заводі тимчасово призупинена.

"Деякі сектори складів подвійного призначення повністю знищені", - пише Exilenova+.

Наслідки нападу на склади WB
Наслідки атаки на склади WB / Фото: Supernova
Наслідки нападу на склади WB
Наслідки атаки на склади WB / Фото: Supernova

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку на склад WB у Новосаратовці під Петербургом. За його словами, поранено трьох осіб.

Також атаковано склади птахофабрики "Північна" у селищі Синявіно Кіровського району, заявив губернатор Ленінградської області.

"У результаті влучання БПЛА сталося загоряння на складах компанії "Вайлдберріз" у селі Новосаратовка Всеволожського району. Постраждало троє людей, стан - середньої тяжкості, зараз їм надають допомогу медики в лікарні. Також внаслідок влучання БПЛА зафіксовано обвалення конструкцій одного зі складів птахофабрики "Північна" у селищі Синявіно Кіровського району. Постраждалих немає", - написав він.

Дивіться відео - На складах WB спалахнули масштабні пожежі:

Знімок екрана

Пізніше аналіз Astra показав, що на території промзони "Уткіна Заводь" горять щонайменше три окремі будівлі:

  • корпус 4 - склад Wildberries;
  • корпус 3 - склад невідомої приналежності;
  • корпус 5 – розподільчий центр компанії "Петрович". Це розподільний (логістичний) центр компанії "Будівельний торговий дім Петрович", через який здійснюється зберігання, комплектація та відправка будівельних матеріалів.

У компанії FirePoint заявили, що українські БПЛА FP-1 вразили черговий ворожий логістичний хаб.

"Через такі об’єкти проходять товари великих російських маркетплейсів та рітейлерів, зокрема продукція військового та подвійного призначення. Удар по таких хабах порушує ланцюги поставок і завдає відчутного економічного збитку", - йдеться в повідомленні.

  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​
  • Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів
    Пожежі на складах Wildberries у Санкт-Петербурзі після атаки дронів Фото: Supernova, Exilenova+ ​

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, вранці 24 липня в місті Кіров Кіровської області країни-агресора РФ пролунав вибух. Монітори повідомляють про ракетний удар і "приліт" по підприємству російського авіаційно-оборонного комплексу.

За попередніми даними, удар припав на підприємство "Авіатек", яке спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості Росії.

У ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

В ніч на 21 липня пролунали вибухи в російському Липецьку. Перед цим було оголошено ракетну небезпеку. Після атаки виникла пожежа на території між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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