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Дрони атакували два склади Wildberries у РФ: поблизу Пензи та в Сарапулі - чорний дим

Анна Ярославська
30 липня 2026, 08:56
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Співробітників Wildberries евакуюють.
Напад на Wildberries - горить склад поблизу Пензи та в Сарапулі
Атаки на Wildberries - горять склади поблизу Пензи та в Сарапулі / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • Дрон атакував склад Wildberries під Пензою
  • Евакуйовано близько 200 співробітників
  • Другий об'єкт компанії атаковано в Сарапулі

Безпілотники атакували великий логістичний центр Wildberries у Пензенській області, на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. Також під удар потрапив склад WB в Удмуртській Республіці.

Як пише російський Telegram-канал Astra, в ніч на 30 липня мешканці Пензи повідомили про вибухи та пожежу. Губернатор попередив про ракетну небезпеку та додав, що в регіоні введено план "Килим", а повітряний простір закрито.

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Аналіз кадрів пожежі показав, що вогонь охопив склад компанії за адресою: Бессоновський район, село Мастинівка, вулиця Польова, будинок 1/6.

Напад на склад WB у Пензенській області
Атака на склад WB у Пензенській області / t.me/exilenova_plus

Згідно з відкритими даними, цей логістичний комплекс Wildberries (РВБ) є великим розподільчим центром, що обслуговує Приволзький федеральний округ.

За даними уряду Пензенської області, загальна площа комплексу після завершення будівництва становитиме близько 180 тис. кв. м. Перша черга логістичного комплексу площею близько 90–91 тис. кв. м раніше вже була введена в експлуатацію.

Атака дронів на Пензенську область
Атака дронів на Пензенську область / t.me/exilenova_plus

Губернатор регіону Олег Мельниченко підтвердив атаку та розповів про її наслідки для персоналу підприємства.

"Ворожими безпілотниками здійснено терористичну атаку на склад Wildberries. За попередньою інформацією, є один постраждалий, близько 200 співробітників евакуйовано. На місце оперативно прибули машини швидкої допомоги, пожежні розрахунки та сили МНС, співробітники правоохоронних органів. На території складу спостерігається відкрите горіння, пожежники борються з вогнем", - написав Мельниченко.

Співробітників WB евакуюють
Співробітників WB евакуюють / Фото: t.me/exilenova_plus

Дим від пожежі рухається в бік Пензи

Пожежа на атакованому складі виявилася настільки потужною, що продукти горіння почали загрожувати повітрю в самому обласному центрі. Міська влада звернулася до мешканців із проханням убезпечити себе від їдкого запаху.

"У зв’язку з пожежею, що виникла внаслідок нападу на склад "Вайлдберріз", спостерігається задимлення, яке може поширюватися в бік міста. Якщо відчули їдкий запах, зачиніть вікна, якомога менше перебувайте на вулиці, особливо з дітьми, обмежте час прогулянок із домашніми тваринами", - йдеться в повідомленні мера.

Сама компанія оперативно відреагувала на удар, підтвердивши евакуацію персоналу та пошкодження на об’єкті. У прес-службі Wildberries розповіли, як атака вплинула на роботу логістики в регіоні.

"У зв’язку з оголошеною повітряною тривогою в Пензенській області на логістичному об’єкті компанії в Пензі проведено евакуацію. Через атаку на складі компанії в Пензі сталося загоряння. На місці працюють пожежні розрахунки. На жаль, є постраждалий, йому надано необхідну медичну допомогу. Логістичні ланцюги перебудовано, прийом поставок і відвантаження замовлень здійснюються на інших об’єктах", - повідомили в прес-службі компанії.

Другий склад Wildberries атакували в Сарапулі

Тієї ж ночі під удар потрапив ще один логістичний об’єкт компанії - цього разу в Удмуртській Республіці. Про паралельну атаку повідомила об’єднана компанія Russ & Wildberries, передає Astra.

Дим піднімається над логістичним комплексом Wildberries за адресою Іжевський тракт, 22 у Сарапулі Удмуртської Республіки.

"У зв’язку з оголошеною повітряною тривогою на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі проведено завчасну евакуацію. Через атаку на логістичному об’єкті компанії в Сарапулі сталося загоряння. На місці працюють пожежні розрахунки. Попередньо постраждалих немає. Логістичні ланцюги перебудовано, прийом поставок і відвантаження замовлень здійснюються на інших об’єктах", - повідомили в прес-службі RWB.

Про загрозу атаки безпілотників у регіоні напередодні попереджала т.в.о. голови Удмуртії Ольга Абрамова.

Пізніше вона підтвердила атаку на одне з підприємств республіки, не вказавши його назви.

"Одне з підприємств в Удмуртській Республіці зазнало атаки безпілотників з боку київського режиму. За оперативними даними, постраждалих немає. На місці чергують карети швидкої допомоги. Там же працюють усі оперативні служби. Додаткову інформацію повідомлятиму в міру її надходження", - повідомила Ольга Абрамова.

Дивіться відео - Дрони атакували Wildberries у Сарапулі:

Знімок екрана

Про масштаби нічної атаки на тилові регіони Росії повідомили в російському Міноборони. Там заявили про масовий наліт дронів одразу на кілька федеральних округів.

"Протягом минулої ночі черговими силами ППО було перехоплено та знищено 258 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Волгоградської, Пензенської, Ростовської, Тамбовської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим, Республіки Адигея та над акваторіями Азовського й Чорного морів", - повідомило відомство.

Атаки на Wildberries у РФ - новини

Як писав Главред, 29 липня Сили оборони України знищили склад Wildberries та атакували НПЗ у Рязані. На території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа, а завод почав екстрено скидати тиск у системі.

25 липня в країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Україна атакувала дронами склад Wildberries в Єкатеринбурзі на відстані близько 1750 кілометрів від адміністративного кордону.

У ніч на 24 липня російський Санкт-Петербург зазнав масованої атаки дронів. Виникли масштабні пожежі на двох складах Wildberries. Деякі сектори складів подвійного призначення знищені повністю.

В ніч на 23 липня у двох російських регіонах пролунали вибухи. Під удар, можливо, потрапив логістичний хаб Wildberries у Воронезькій області та об’єкт нафтопереробної промисловості в Ульяновській області.

У ніч на 22 липня Краснодарський край і Ставропольський край Росії атакували безпілотники. Спалахнули масштабні пожежі на території логістичних центрів Wildberries. Крім того, під удар дронів потрапив НПЗ.

У чому справжня мета атак на Wildberries: думка експерта

Україна завдає ударів по великих логістичних об’єктах у Росії не лише для знищення військових ресурсів, а й для чинення економічного тиску та впливу на російське суспільство. Про це в інтерв’ю Главреду розповів економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, колишній член Ради Національного банку України Віталій Шапран.

За словами експерта, великі склади та логістичні центри в Росії можуть використовуватися не тільки для цивільних потреб, а й для забезпечення військової промисловості. Шапран зазначив, що через такі хаби Росія імпортує, зокрема, з Китаю дрони, комплектуючі та інші товари подвійного призначення.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, зокрема з Китаю, дронів, комплектуючих до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - підкреслив економіст.

Шапран додав, що одним із факторів таких атак може бути бажання змусити росіян відчути наслідки війни у повсякденному житті.

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Про персону: Віталій Шапран

Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик.

У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ.

У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ.

З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

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