В Одесі чоловік відкрив стрілянину по військових ТЦК: є поранені - перші деталі

Попередньо, внаслідок обстрілу 4 військовослужбовців ТЦК отримали поранення.

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В Одесі невідомий відкрив вогонь по військових ТЦК

Коротко:

В Одесі чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК

Попередньо, четверо з них дістали вогнепальні поранення

Стрілець забарикадувався у квартирі, яку намагаються штурмувати правоохоронці

В Одесі сталася стрілянина під час проведення заходів із мобілізації. На вулиці Космонавтів, 77 невідомий чоловік відкрив вогонь у бік військових територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Поранення отримали четверо військовослужбовців ТЦК. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Найбільше постраждав 25-річний військовослужбовець. Чоловік отримав вогнепальне поранення в спину в районі легень. Його у терміново доправили до міської лікарні.

Ще троє військовослужбовців після стрілянини самостійно звернулися по медичну допомогу. У них також діагностували вогнепальні поранення. Попередньо, медики оцінюють стан постраждалих як середньої тяжкості.

Після стрілянини нападник забарикадувався у квартирі. Наразі правоохоронці та спецпризначенці готуються до штурму помешкання, де може перебувати стрілець.

Згодом у поліції повідомили, що о 19:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину в одному з районів Одеси. За попередніми даними, під час заходів з оповіщення населення невідомий чоловік кілька разів вистрілив із пістолета в бік військовослужбовців ТЦК.

Унаслідок стрілянини поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП. Їм надають медичну допомогу.

Поліція встановлює всі обставини події та розшукує стрільця, щоб його затримати. Правову оцінку інциденту нададуть після з’ясування всіх деталей.

ТЦК - останні новини за темою

Як писав Главред, слідчі Державного бюро розслідувань зранку 30 липня проводять масштабні перевірки в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки обласного та районного рівнів по всій Україні.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва під час проходження ВЛК стався смертельний напад на лікарку. Громадянин, якого доставили до ТЦК через порушення правил військового обліку, завдав медикині ножових поранень, унаслідок яких вона померла.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про викриття працівника на махінаціях з ВЛК, який нібито вимагав кошти за вплив на комісію. У ході розслідування викрили підполковника на махінаціях та затримали під час передачі коштів.

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Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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