'ЗСУ прорвуть оборону росіян': аналітик США розкрив сценарій дій на фронті

Кофман додав, що ця битва зводиться до відносного балансу виснаження і покаже, хто краще розпоряджається своїми силами.

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У США вважають, що контрнаступ перейшов у вирішальну фазу / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36-та ОМБП

Американський військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що контрнаступ ЗСУ переходить у вирішальну стадію, де українські військові мають шанс повністю прорвати оборону окупантів.

"Вважаю справедливим сказати, що він вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися, ці речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції", - зазначив Кофман в інтерв'ю для Der Spiegel.

З його слів, схоже, що наразі свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і Росія. Кофман додав, що ця битва зводиться до відносного балансу виснаження, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

"Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", - пояснив Кофман.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моря. Знищення Кримського мосту та переходу через Кримський перешийок дозволить ЗСУ влаштувати повну блокаду логістики ворога на півдні.

ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил. Військам агресора Росії не вистачає сил і засобів для підтримки своєї "оборонної" лінії на півдні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Українські військові пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Євлаш повідомив, що наступ українських захисників триває, бійці ЗСУ витісняють противника, але він огризається.

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