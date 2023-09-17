УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"ЗСУ прорвуть оборону росіян": аналітик США розкрив сценарій дій на фронті

Юлія Куришко
17 вересня 2023, 15:55 оновлено 17 вересня, 16:16
68
Кофман додав, що ця битва зводиться до відносного балансу виснаження і покаже, хто краще розпоряджається своїми силами.
'ЗСУ прорвуть оборону росіян': аналітик США розкрив сценарій дій на фронті
У США вважають, що контрнаступ перейшов у вирішальну фазу / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36-та ОМБП

Американський військовий аналітик Майкл Кофман заявив, що контрнаступ ЗСУ переходить у вирішальну стадію, де українські військові мають шанс повністю прорвати оборону окупантів.

"Вважаю справедливим сказати, що він вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися, ці речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції", - зазначив Кофман в інтерв'ю для Der Spiegel.

З його слів, схоже, що наразі свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і Росія. Кофман додав, що ця битва зводиться до відносного балансу виснаження, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

"Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", - пояснив Кофман.

Контрнаступ ЗСУ: ситуація на фронті

Нагадаємо, що ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моря. Знищення Кримського мосту та переходу через Кримський перешийок дозволить ЗСУ влаштувати повну блокаду логістики ворога на півдні.

ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил. Військам агресора Росії не вистачає сил і засобів для підтримки своєї "оборонної" лінії на півдні, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Українські військові пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед. Євлаш повідомив, що наступ українських захисників триває, бійці ЗСУ витісняють противника, але він огризається.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Температура підскочить до +31°C, низку областей накриє дощ: погода в Україні на тиждень

Температура підскочить до +31°C, низку областей накриє дощ: погода в Україні на тиждень

15:02 Синоптик
"ЗСУ готуються до різних сценаріїв": що РФ задумала на Куп'янському напрямку

"ЗСУ готуються до різних сценаріїв": що РФ задумала на Куп'янському напрямку

14:58 Україна
Війна може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай" – Арестович

Війна може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай" – Арестович

13:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:36

Легко не буде: це питання в домашньому завданні змусило дорослих напрягтися

16:20

Улюбленця пора рятувати: що робити, якщо від собаки пахне псиною

16:03

Невтішний симптом: онкохвора Заворотнюк втратила важливу здатність

16:00

Зимове сонцестояння 2023: дата найдовшої ночі цього року, прикмети та традиції

15:55

"ЗСУ прорвуть оборону росіян": аналітик США розкрив сценарій дій на фронті

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:53

Лавров злякався передачі Україні далекобійних ракет ATACMS та видав маячню про США

15:45

Головоломка, яка зведе з розуму геніїв: треба лише за 6 секунд знайти кота

15:44

Помер ексголова Херсонської ОВА Лагута: нардеп заявляє про самогубство

15:04

Будь-яке листування починається з цього: топ фраз і прийомів для спілкування з хлопцем

Реклама
15:02

Температура підскочить до +31°C, низку областей накриє дощ: погода в Україні на тиждень

14:58

"ЗСУ готуються до різних сценаріїв": що РФ задумала на Куп'янському напрямку

14:51

"По-жорсткому": популярний український актор розкрив подробиці вбивства батька

14:26

Чоловік знайшов скарб в потаємній кімнаті на горищі, але його чекало розчарування

13:45

Іменини 18 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:39

Що ви побачили першим: ілюзія визначить приховані риси вашого характеру

13:38

Війна може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай" – Арестович

13:23

РФ ще жодного разу не застосувала "аналоговнєтний" "Циклон" для ударів по Україні: чому

12:52

"Б’ють перед гучними політичними подіями": у ЗСУ пояснили мету нової атаки РФ

12:47

Росія стягнула під Бахмут 52 тис. військ, окупанти зазнають великих втрат - ЗСУ

12:38

Ігнат про 40 "Іскандерів" біля України: небезпека в іншому

Реклама
12:32

Ексневістка Ющенка відреагувала на вирок Маші Єфросиніної

12:14

Найкращі вправи на прес від Аніти Луценко: всього 12 хв на день для ідеальної формиВідео

12:05

Вже вклинилися у другу "лінію Суровікіна": ЗСУ близькі до прориву до узбережжя Азовського моряВідео

11:58

Як смачно засолити сало - 2 шикарних рецепти від Євгена Клопотенка

11:58

Данілов - про перемовини з Путіним: жодного діалогу, РФ повинна провалитися

11:22

Найшвидший хачапурі в світі за 12 хвилин: рецепт, який розмітають завжди

11:22

Що важливо знати про ракету Х-БДПогляд

11:03

Китайський гороскоп на завтра 18 вересня 2023: Зміям - стрес, Мавпам - пристрасть

10:54

Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Токмак – розвідка Британії

10:54

Це буде переломний і вирішальний момент: коли Україну чекає перемога у війні - прогноз

10:48

Війна в Україні затягнеться, треба готуватися до тривалої боротьби - Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 вересня 2023: Водолію - гроші, Леву - флірт

10:06

ЗСУ зробили пролом в "обороні" РФ під Роботиним, окупантам не вистачає сил - ISW

09:52

Окупанти атакували Харків: 4 ракети С-300 влучили в цивільне підприємство

09:48

Експерт з прибирання розповів, як за дві хвилини зробити засіб від цвілі

09:20

Видалить навіть найсильніший бруд: чоловік здивував дивним способом очищення автоВідео

09:11

ЗСУ здатні розбити Чорноморський флот, Заходу не треба боятися Путіна - Данілов

09:01

Пріоритетом для РФ є Запорізький напрямок, туди перекидають елітні війська – ISW

08:42

Війна на виснаження до 2032 рокуПогляд

08:35

У Шойгу створили нову ПВК на чолі з Суровікіним: у ЗСУ розкрили їхні плани

Реклама
08:18

Простий дитячий сніданок за 20 хвилин лише з чотирьох інгредієнтів: рецепт від Пави

07:43

РФ вночі вдарила по Україні: одне місто було атаковане ракетами С-300

07:11

Яке свято 17 вересня: кого потрібно привітати в цей день

07:05

Підступна загадка для перевірки уважності: чи зможете ви знайти цукерку за 10 секунд

06:35

Чому не можна казати "я переслідую ціль": Авраменко здивував відповіддюВідео

06:23

Чим небезпечний союз Кім Чен Ина і ПутінаПогляд

05:40

Вони допоможуть у складні моменти: 2 найсильніші молитви про захист сім'ї та дітей

04:30

У ЗСУ є всі шанси пришвидшити наступ біля Токмака: Коваленко розкрив подробиці

03:30

Жданов розповів, чому Путін так прагне в обійми Китаю і Кореї

02:30

РФ зібрала ударний кулак: у ЗСУ назвали, на яке місто націлилися окупанти

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти