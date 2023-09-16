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Росіяни відступають: ЗСУ пошматували окупантів під Бахмутом і просунулися вперед

Олексій Тесля
16 вересня 2023, 11:37 оновлено 16 вересня, 11:55
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Українські військові мають успіхи в районах відразу декількох населених пунктів.
ВСУ
ЗСУ просуваються під Бахмутом / Колаж: Главред, Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Керівник прес-служби Східного угруповання військ Сил оборони Ілля Євлаш розповів про ситуацію на південному фланзі Бахмутського напрямку.

За його словами, наступ українських захисників триває, бійці ЗСУ витісняють противника, але він огризається. Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

За даними керівника прес-служби Східного угруповання військ Сил оборони, українські військові мають успіхи в районах відразу декількох населених пунктів:

відео дня
  • Кліщіївки;
  • Андріївки;
  • Курдюмівки.

"Там наші захисники продовжують витісняти ворога із займаних позицій і змушують його відступати. Противник огризається, проте все ще продовжує залишати позиції на цих напрямках", - підкреслив він.

Український офіцер уточнив, що за останню добу на Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували 146 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки:

  • артилерійську установку "МСТА-Б";
  • 2 протитанкові гармати МТ-12 ("Рапіра");
  • 8 автомобілів;
  • кілька дронів різних типів;
  • пункт управління безпілотниками;
  • 6 складів з боєприпасами.

"Фіксуємо дещо зниження обстрілів порівняно, наприклад, з попередніми днями, коли обстрілів було на цьому напрямку понад 600. За минуле було зафіксовано 376 обстрілів", - додав Євлаш.

Що кажуть у Генштабі про ситуацію під Бахмутом

Як йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook, Сили оборони України продовжують оборону на Сході та Півдні України, наступальну операцію - на Мелітопольському напрямку та наступальні дії - на Бахмутському напрямку.

У районі відповідальності оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" на Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. У свою чергу Сили оборони за результатами ведення наступальних (штурмових) дій мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, додали в Генштабі.

Ситуація під Бахмутом

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку тривають важкі бої Сил оборони з російськими окупантами. Українські захисники провели успішні дії в напрямку Клещеевки, Предтечино, Андріївки, Курдюмівки та Дачного.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розповіли про важливість звільнення Андріївки під Бахмутом. Андріївка дозволяє контролювати залізницю і оточити Бахмут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони мають частковий успіх під Бахмутом. Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють окупантів із займаних позицій.

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Бахмут Генштаб ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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