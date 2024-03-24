УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Кораблі Путіна тонуть": у Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ

Олексій Тесля
24 березня 2024, 18:29
Втрата двох БДК буде суттєвою для ЧФ, підкреслили у Військово-морських силах ЗСУ.
Шеппс
Грант Шаппс прокоментував удари по кораблях РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/grant.shapps, скріншот

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удари по російських великих десантних кораблях (ВДК) "Ямал" і "Азов" у Севастополі.

Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджено російські БДК у Севастополі. Однак якщо підтвердиться їхнє ураження, то в Чорноморського флоту РФ залишиться тільки 3 із 13 таких суден, розповів він в ефірі "Суспільного".

"Можемо тільки підтвердити, що було вогневе ураження", - зазначив він, додавши, що зараз триває верифікація пошкоджень.

відео дня

За словами Плетенчука, втрата двох великих десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

"Із 13 одиниць, які були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, у строю залишалося тільки 5 БДК, тоді [в разі серйозних ушкоджень] залишиться тільки 3", - заявив речник ВМС ЗСУ.

Він також зазначив, що останні два тижні після втрати патрульного корабля "Сергій Котов" не було жодної активності окупантів у Чорному морі.

Плетенчук припустив, що тепер вони виходитимуть у море, щоб шукати способи протидії нашим системам ураження.

"Вони намагаються відновлювати активність, але дуже слабо", - додав він.

У Британії оцінили удари по кораблях РФ

Міністр оборони Британії Грант Шаппс відреагував на ураження російських кораблів в окупованому Криму.

"Незаконна триваюча окупація України Путіним завдає величезної шкоди Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. Росія плавала Чорним морем із 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там кораблі Путіна тонуть!" - написав він у соцмережі Х.

скріншот
/ @grantshapps

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога

Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ.

У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи.

У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря.

Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по окупантах у Криму

Як повідомлялося раніше, у Криму пролунали вибухи. У Севастополі місцеві нарахували щонайменше 6 вибухів - у районах Козачої Бухти і мису Фіолент. Крім цього, "голосно" було в районі аеродрому Бельбек.

У районі Козачої Бухти, за попередніми даними військових, був приліт за місцем розташування 810 бригади морської піхоти РФ.

Нагадаємо, у ЗСУ раніше підтвердили поразку двох великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" унаслідок нічної атаки на півострів, удар по центру зв'язку Чорноморського флоту та інших об'єктах ЧФ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорне море новини Великобританії Чорноморський флот ВМС України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

19:58 Світ
Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

19:38 Світ
Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

19:31 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям 16261

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими 14870

Тижнями не чорнітимуть: жінка поділилась лайфхаком, як зберегти банани свіжими

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування 9383

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України 7100

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

Останні новини

19:58

Польща відправить війська до кордонів із Росією та Білоруссю, подробиці

19:38

Путіна поставили на місце: у Байдена відкинули причетність України до бійні в РФ

19:31

Штормитиме у багатьох областях: Україну накриють дощі з снігом

18:48

"Вони нас будуть, як куріпок...": російський актор зганьбився путінською маячнею

18:29

"Кораблі Путіна тонуть": у Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ

Коли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на ВеликденьКоли в Україні остаточно потепліє: Наталія Птуха про погодні аномалії та сюрприз на Великдень
18:25

Теракт у Крокусі: загинув член команди гурту Пікнік

18:23

У Харкові запровадили графік вимкнення електроенергії: де і коли не буде світла

18:04

Чорноморський флот РФ найближчим часом знищать: військовий ЗСУ зробив заяву

17:26

Росія знищила усі трансформаторні підстанції в одному з міст-мільйонників

Реклама
17:21

Есхакзай дивно відреагувала на одруження і батьківство Віталія Козловського

17:20

Штурмовиків РФ спалили разом із технікою: ворога "перемололи" на двох напрямках

17:15

Україна здатна перемогти у війні: топ-керівник НАТО назвав головну умову

16:39

Максим Галкін прокоментував теракт у Крокусі

16:14

У РФ великі втрати: ЗСУ жорстко пошматували росіян – ворога відкинули на півдні

16:10

Удари дронів по НПЗ Росії: зупинено роботу ще одного підприємства, деталі

15:52

Виробники це приховують: в чому різниця між соком та нектаром - знають не всіВідео

15:16

"Путін – брехун": Кремль намагається пов'язати Україну з бійнею під Москвою – Кулеба

15:10

Повітряні атаки Росії на Україну: куди ворог б'є і які цілі переслідує

15:09

Весь графік червоний: Україну накрила найсильніша магнітна буря місяця

14:29

Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиків

Реклама
14:13

"Несила більше мовчати": Лілія Ребрик розкрила значення імені третьої доньки

14:11

"Захоплююся силою": хвора на рак Шеннен Доерті звернулася до Кейт Міддлтон

14:01

Кого не можна пускати в дім, щоб вони не принесли біду: прикмети дня

13:33

Дружині-фігуристці Пєскова "натикали" в Мережі за теракт у "Крокусі"

13:20

Росіяни можуть почати виведення військ з Донецька: полковник ЗСУ назвав умову

13:10

Не тільки кораблі: у Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму

12:22

"Збили б російську ракету, залети та далі": заява Міноборони Польщі

12:21

Інтенсивність боїх в районі Авдіївки зменшилась: офіцер ЗСУ назвав причини

12:12

Олена Зеленська звернулася до онкохворої Кейт Міддлтон від імені українців

11:35

Знищили тисячі росіян разом з технікою: в ЗСУ повідомили про успіхи на фронті

11:29

Удар Росії: атака росіян ускладнила ситуацію зі світлом у низці областей

10:59

Чому людям за кордоном можуть виплатити пенсії: пояснення експертів

10:42

Сили оборони влучно вразили два великі російські кораблі в СевастополіВідео

10:40

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 березня: Дівам - ризик, Риби - дайте волю фантазіям

10:40

Є прильоти: Росія атакувала Львівщину ракетами "Кинджал" - ОВА

10:20

Теракт у Підмосков'ї: Подоляк розповів про те, як зміниться ситуація на фронті

10:02

Софія Ротару прямо звернулася до онука, який утік з України

09:42

Фінансовий гороскоп на тиждень із 25 до 31 березня: Левам - розтрати, Терезам - прибуток

09:30

Гороскоп на завтра 25 березня: Близнюкам - підвищення зарплати, Дівам - випробування

09:29

У Раді розповіли, що хочуть зробити з "обмежено придатними" до служби в ЗСУ

Реклама
09:25

Росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами": скільки цілей вдалось збити

09:19

Гороскоп на тиждень з 25 до 31 березня: Тельцям - поїздки, Ракам - великий успіх

08:53

Теракт у "Крокусі" влаштував ІДІЛ: ISW оцінив спроби Кремля перекласти провину на Україну

08:48

Масований удар по Україні: російська ракета перетнула кордон із Польщею

08:44

Любовний гороскоп на тиждень з 25 до 31 березня: Левам - побачення, Дівам - уразливість

07:54

РФ атакувала Львівщину десятками ракет та "Шахедами": деталі масштабного удару

07:50

Церковне свято 25 березня: що заборонено робити на Благовіщення Богородиці

07:45

Розквітла "бавовна": 20 вибухів біля нафтобази в Гвардійському та перекриття Кримського мосту

06:49

У Києві ППО збила 10 цілей, на Львівщині ракетна атака: деталі удару РФ

06:15

Розробка зброї - це найбільш невдячна робота в УкраїніПогляд

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтра
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти