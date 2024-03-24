"Кораблі Путіна тонуть": у Британії висміяли Чорноморський флот після ударів ЗСУ

Втрата двох БДК буде суттєвою для ЧФ, підкреслили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Грант Шаппс прокоментував удари по кораблях РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook/grant.shapps, скріншот

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удари по російських великих десантних кораблях (ВДК) "Ямал" і "Азов" у Севастополі.

Наразі невідомо, наскільки серйозно пошкоджено російські БДК у Севастополі. Однак якщо підтвердиться їхнє ураження, то в Чорноморського флоту РФ залишиться тільки 3 із 13 таких суден, розповів він в ефірі "Суспільного".

"Можемо тільки підтвердити, що було вогневе ураження", - зазначив він, додавши, що зараз триває верифікація пошкоджень.

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За словами Плетенчука, втрата двох великих десантних кораблів буде суттєвою для Чорноморського флоту Росії.

"Із 13 одиниць, які були в наявності на початку повномасштабного вторгнення, у строю залишалося тільки 5 БДК, тоді [в разі серйозних ушкоджень] залишиться тільки 3", - заявив речник ВМС ЗСУ.

Він також зазначив, що останні два тижні після втрати патрульного корабля "Сергій Котов" не було жодної активності окупантів у Чорному морі.

Плетенчук припустив, що тепер вони виходитимуть у море, щоб шукати способи протидії нашим системам ураження.

"Вони намагаються відновлювати активність, але дуже слабо", - додав він.

У Британії оцінили удари по кораблях РФ

Міністр оборони Британії Грант Шаппс відреагував на ураження російських кораблів в окупованому Криму.

"Незаконна триваюча окупація України Путіним завдає величезної шкоди Чорноморському флоту Росії, який зараз функціонально неактивний. Росія плавала Чорним морем із 1783 року, але тепер змушена обмежувати свій флот портом. І навіть там кораблі Путіна тонуть!" - написав він у соцмережі Х.

/ @grantshapps

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по окупантах у Криму

Як повідомлялося раніше, у Криму пролунали вибухи. У Севастополі місцеві нарахували щонайменше 6 вибухів - у районах Козачої Бухти і мису Фіолент. Крім цього, "голосно" було в районі аеродрому Бельбек.

У районі Козачої Бухти, за попередніми даними військових, був приліт за місцем розташування 810 бригади морської піхоти РФ.

Нагадаємо, у ЗСУ раніше підтвердили поразку двох великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" унаслідок нічної атаки на півострів, удар по центру зв'язку Чорноморського флоту та інших об'єктах ЧФ.

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