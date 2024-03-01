Росіяни перекинули до Севастополя черговий ВДК

Партизани знайшли новий корабель, який росіяни перекинули в Графську бухту Севастополя.

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Україна б'є по військових об'єктах РФ в Криму / Колаж Главреда. Фото: Кримський вітер, скріншот

Після низки успішних ударів ЗСУ по Чорноморському флоту, в тому числі після останнього ураження ВДК "Цезар Куніков", російське командування перекинуло до Севастополя черговий великий десантний корабель.

Фото і дані про перекинуту бойову одиницю опубліковано у Телеграм-каналі "Кримський вітер", який зберігає прямий зв'язок з кримськими партизанами.

Повідомляється, що ВДК проекту 775 помічений в Графській бухті Севастополя. Інформацію оперативно передали ВСУ.

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Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна і ряд західних держав покарали Москву за захоплення півострова – ввели санкції.

Звільнення Криму

Україна не приховує, що звільнятиме півострів, захоплений росіянами ще у 2014 році, або військовим, або політичним шляхом. Наразі - через дефіцит у засобах - ЗСУ обмежуються переважно атаками повітряних і морських дронів.

Попри це, Україні вдалося побороти Чорноморський флот у Чорному морі, забезпечивши функціонування "зернового коридору" і значно зменшивши склад його бойових кораблів. До прикладу, 14 лютого Морські сили потопили великий десантний корабель "Цезар Куніков" поблизу Алупки.

Натомість щодо деокупації Криму цьогоріч військові ставляться критично. Як зазначив генерал Ігор Романенко, "необхідно об'єктивно і критично оцінювати ситуацію, а не перебувати у своїх ілюзіях".

"У кращому випадку (деокупація Криму відбудеться - Главред) у другій половині 2024 року. Але це стане можливо лише за наявності відповідних ресурсів", - відповів Романенко під час чату на Главреді.

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