УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Прийде умовний Путін-2": на РФ може чекати розпад, але осколки "імперії" небезпечні – Сунгуровський

23 жовтня 2022, 08:30

На тлі провалу війни в Україні в Росії може змінитися режим, але очікувати, що при новій владі РФ стане демократичною державою, не слід.

​ Очікувати, що при новій владі РФ стане демократичною державою, не слід, вважає Микола Сунгуровський
​ Очікувати, що за нової влади РФ стане демократичною державою, не слід, вважає Микола Сунгуровський / Фото УНІАН, скріншот

Військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще впродовж багатьох років після зміни режиму та закінчення війни становитиме загрозу для України. Таку думку озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

За оцінками експерта, відступ армії окупанта на окремих ділянках фронту свідчить про те, що фронт "посипався". Причому, початок цього процесу було покладено незабаром після вторгнення в Україну, коли ворог був змушений відступити від Києва, передає Obozrevatel.

Сунгуровський допустив, що на тлі програшів у війні проти України в Росії може змінитися режим, але очікувати, що при новій владі РФ стане демократичною державою, не слід.

"Росія не готова. У них цар в голові, і іншого вони просто не розуміють. Кожен, хто приходить в Кремль бачить себе в ролі царя, і населення готове це підтримувати", – вважає експерт.

Він додав, що не всі росіяни підтримують режим, але навіть незгодні не готові до протестів. Від радикальних дій їх зупиняє страх і звичка до усталених в країні порядків.

Якщо РФ розпадеться на окремі фрагменти "імперії", можливі два сценарії: або вони стануть на демократичний шлях розвитку, або почнуть боротьбу за спадщину "імперії". В останньому випадку навіть фрагментована Росія буде становити загрозу для України.

Сунгуровський додав, що Україні необхідно скористатися періодом переформатування в РФ, щоб убезпечити себе від майбутніх спроб вторгнення. Зокрема, отримати членство в НАТО і увійти в Євросоюз.

Розвал Росії

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що війна Путіна в Україні може послужити детонатором для вибуху всередині Російської Федерації. За його словами, ситуація з оголошенням часткової мобілізації може призвести до відділення низки республік зі складу РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що війна, яку Путін розв'язав проти України, вийшла на нову стадію. Кожен крок Кремля погіршує ситуацію, в якій перебуває Росія, та наближає її до фіналу.

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні Микола Сунгуровський війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:57

День тещі 2022 в Україні: душевні привітання і милі картинки

09:36

Підірвати Кримський міст Україні допомагали росіяни на території РФ - ПономарьовВідео

09:26

"Зайдуть навіть в Луганськ": ЗСУ можуть звільнити південь і схід за 3 місяці – генерал МаломужВідео

09:10

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня 2022: Терезам - приємні зміни, Скорпіонам - хороші новини, Водоліям - успіхВідео

08:35

ЗСУ розгромили місце дислокації росіян у Новій Каховці: 150 окупантів стали "300-ми"Відео

Реклама
08:30

"Прийде умовний Путін-2": на РФ може чекати розпад, але осколки "імперії" небезпечні – Сунгуровський

08:20

Путін зрозумів, що війна йому не по кишеніПогляд

07:40

Путін розв'язав собі руки: Жданов оцінив ризик завдання ядерного удару РосієюВідео

06:23

Новий Китай зв'явився на горизонті, і нічого доброго він світу не несеПогляд

05:20

Найсмачніша закуска на всі випадки життя: мариновані яйця за 1 добу - рецептВідео

05:15

Бабине літо повертається: українців здивували несподіваним прогнозом і назвали датиВідео

05:00

ЗСУ отримають серйозні переваги, якщо виб'ють війська РФ з правобережжя Херсонщини – ЖдановВідео

04:00

Путін готовий закидати Україну тілами, контрнаступ ЗСУ пригальмувався - ЖдановВідео

03:20

Що приготувати без світла: найсмачніший і швидкий рецепт для всієї родиниВідео

03:15

Тодоренко знялася повністю голою для обкладинки нового альбому

02:45

"Не пробували бюстгальтер одягати?": Волочкова помірялася грудьми з подругою

01:35

"Дуже ймовірно": експерт пояснив, чому над Херсоном нависла загроза стати другим МаріуполемВідео

01:00

Робили боєприпаси для війни: в Пермі вибухнув пороховий завод, є загибліВідео

00:51

Прикмети на 23 жовтня: які 4 речі не можна робити, щоб біди не огорнулиВідео

00:40

План визволення Харківщини розробили силами України, США та Британії - The New YorkerВідео

Реклама
00:16

СБУ затримала президента Мотор Січі Богуслаєва: журналіст розкрив деталіВідео

00:02

"Хочеш жити – вмій мовчати": Макаревич заспівав про РосіюВідео

22 жовтня, субота
23:29

Мовчав і показував фальшиві схеми: Залужний майстерно тримав у таємниці план оборони України - ЗМІВідео

22:55

Меркель причетна до розв'язування війни в Україні - міністр юстиції НімеччиниВідео

22:28

Вбивство військового в Києві: підозрюваних взяли під варту

22:14

У ліфчику і капелюсі: дружина Остапчука здивувала новим образом

21:47

Двічі потрапила під обстріл: на Харківщині російський снайпер убив 10-річну КатюВідео

21:30

Помилки при прибиранні: несподівані каверзи, про які ви не здогадувалисяВідео

21:13

"Ми знайдемо їх по запаху": президент розповів, що робитимуть ЗСУ в "тотальній темряві"Відео

20:46

Зеленський назвав Путіна старою людиною, у якої жорсткі проблеми з пам'яттюВідео

20:42

У кожної людини є дар: як дізнатися свій талант за датою народження

20:38

За можливим ядерним ударом по ОП повинен статися удар по РФ - ЗеленськийВідео

20:19

Росія повинна пройти "депутинізацію": всі злочинці повинні сісти пожиттєво - Крістоф ХойсгенВідео

20:10

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

19:55

"Вбивають наших людей": Зеленський припечатав верхівку Ірану за постачання дронів РФВідео

19:26

"Готові воювати": США перекинули до кордонів України елітну бригаду десанту - CBSВідео

19:25

Оскар в студію: 4 знаки гороскопу найбільші обманщики

19:20

Вусатий фюрер точно воюватимеПогляд

19:04

З Таїсією краще не перетинатися: імена жінок, які будуть нестерпними тещами

19:00

Контрнаступ на Херсонщині: окупанти повністю втекли з двох населених пунктів - ГенштабВідео

Реклама
18:58

У Києві дорожній конфлікт закінчився вбивством добровольця батальйону тероборониВідео

18:55

7 імен, які магнітом притягують гроші і успіхВідео

18:40

Німеччина відмовляється передавати Україні танки: Шольц спихнув провину на громадян країни - WeltВідео

17:59

Масований удар РФ по інфраструктурі України: в ОП назвали мету ПутінаВідео

17:34

Сили НАТО під керівництвом США можуть втрутитися у війну в Україні – ексшеф ЦРУВідео

17:29

Окупанти готуються до запеклих боїв за Херсон - ЖдановВідео

17:27

Принесуть удачу і щастя: названі кольори 2023 року

16:51

ЗСУ "відкобзонили" окупанта, який повернувся на фронт через 3 місяці після звільненняВідео

16:46

"Мобілізація в Україні неминуча": Жданов розповів, коли ЗСУ можуть сміливо йти в бійВідео

16:42

"Путін не повинен перемогти": Байден зробив гучну заяву про війну в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти