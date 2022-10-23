"Прийде умовний Путін-2": на РФ може чекати розпад, але осколки "імперії" небезпечні – Сунгуровський

​ Очікувати, що за нової влади РФ стане демократичною державою, не слід, вважає Микола Сунгуровський / Фото УНІАН, скріншот

Військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще впродовж багатьох років після зміни режиму та закінчення війни становитиме загрозу для України. Таку думку озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

За оцінками експерта, відступ армії окупанта на окремих ділянках фронту свідчить про те, що фронт "посипався". Причому, початок цього процесу було покладено незабаром після вторгнення в Україну, коли ворог був змушений відступити від Києва, передає Obozrevatel.

Сунгуровський допустив, що на тлі програшів у війні проти України в Росії може змінитися режим, але очікувати, що при новій владі РФ стане демократичною державою, не слід.

"Росія не готова. У них цар в голові, і іншого вони просто не розуміють. Кожен, хто приходить в Кремль бачить себе в ролі царя, і населення готове це підтримувати", – вважає експерт.

Він додав, що не всі росіяни підтримують режим, але навіть незгодні не готові до протестів. Від радикальних дій їх зупиняє страх і звичка до усталених в країні порядків.

Якщо РФ розпадеться на окремі фрагменти "імперії", можливі два сценарії: або вони стануть на демократичний шлях розвитку, або почнуть боротьбу за спадщину "імперії". В останньому випадку навіть фрагментована Росія буде становити загрозу для України.

Сунгуровський додав, що Україні необхідно скористатися періодом переформатування в РФ, щоб убезпечити себе від майбутніх спроб вторгнення. Зокрема, отримати членство в НАТО і увійти в Євросоюз.

Розвал Росії

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман вважає, що війна Путіна в Україні може послужити детонатором для вибуху всередині Російської Федерації. За його словами, ситуація з оголошенням часткової мобілізації може призвести до відділення низки республік зі складу РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що війна, яку Путін розв'язав проти України, вийшла на нову стадію. Кожен крок Кремля погіршує ситуацію, в якій перебуває Росія, та наближає її до фіналу.

Колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

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