"Чечня, Татарстан та інші суб’єкти стануть вільними": Данілов пояснив, як Путін наближає розпад РФ

Данілов пояснив, як Путін наближає розпад РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters, УНІАН

Країну-агресорку Росію за підсумками війни проти України чекає розпад. Російський диктатор Володимир Путін сам наближає розпад своєї держави.

Росія залишиться на руїнах, як свого часу було з Німеччиною після закінчення Другої світової війни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Він нагадав, що Німеччина з 1941 по 1945 рік воювала майже з усім світом. А після цього у травні 1945 року вона залишилася на руїнах. Данілов наголосив, що путінська Росія приречена на таку ж саму долю.

Також секретар РНБО зазначив, що Путін довго при владі уже не протримається. Російський диктатор робить усе, щоб Росія розвалилася. Він наголосив, що це Путін своїми діями руйнує РФ.

На запитання, як Україна може співіснувати з Росією після війни, адже їхній кордон все одно буде спільним, Данілов висловив впевненість, що в РФ зміняться кордони.

"Інші країни співіснують зі своїми сусідами, тому що не потрібно воювати. Не потрібно з'ясовувати відносини військовим шляхом. А де будуть кордони? Я неодноразово говорив, що Ічкерія (Чечня) буде вільною, Татарстан буде вільним і багато країн будуть вільними. Чи станеться це цього року, чи наступного, чи найближчим часом – подивимося", – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов заявив, що дипломатам західного світу, які закликають до територіальних поступок РФ з боку України, слід віддати свої землі директору країни-агресорки Володимиру Путіну. Він зазначив, що буде цікаво поспостерігати за реакцією на подібні рішення їхнього суспільства.

Раніше повідомлялося, що куратор ПВК "Вагнера" (він же "кухар Путіна") Євген Пригожин особисто сказав кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що його військове командування погано керує бойовими діями в Україні. Здатність Пригожина так різко критикувати російських військових у приватній бесіді з Путіним показує, як зростає його вплив.

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