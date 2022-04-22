"Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини

Страх перед Росією з боку Франції та Німеччини частково продиктовано пам'яттю про СРСР – Ілларіонов / УНІАН

Позиція Німеччини та Франції під час війни Росії проти України продиктована серйозним страхом держав перед Володимиром Путіним і Москвою. Страх певною мірою успадковано від пам'яті про СРСР і паралізує волю і свідомість суттєвої частини політичних еліт Європи. Однак Берлін вже, принаймні, на рівні риторики показує зміну свого ставлення до кремлівського режиму. Про це заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чому Франція і Німеччина бояться Путіна і "плазують" перед Росією, він сказав, що Берлін та Париж відчувають "тваринний страх" перед російською державою і Путіним. Почасти подібна боязнь йде від пам'яті про СРСР. Страх сковує волю і свідомість суттєвої частини європейських політичних еліт.

читайте такожДопоки армія України не розгромить війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - Ілларіонов"Це страх, вони відчувають тваринний страх перед Путіним і Росією. Певною мірою цей страх успадковано від пам'яті про Радянський Союз. Він паралізує волю і свідомість значної частини європейських політичних еліт", - сказав Ілларіонов.

Також він додав, що наразі вже спостерігаються зміни в політиці Німеччини. Сьогодні Берлін починає показувати інше ставлення до злочинної поведінки режиму Путіна.

"При цьому слід зазначити, що у Німеччині в особі нинішнього канцлера ми спостерігаємо помітний відхід від політики Ангели Меркель. І сьогоднішня Німеччина вже точно на словах (і поступово на ділі) починає демонструвати інше ставлення до кримінальної поведінки путінського режиму", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Ілларіонов про війну Росії проти України

Російський економіст Андрій Ілларіонов раніше розповів про те, що якщо ЗСУ вдасться здобути перемогу над військами РФ на полі бою, становище України у світі суттєво зміниться. Такі організації, як НАТО, самі прагнутимуть до співпраці з Києвом. Українська держава отримає такий світовий вплив, про який ніхто і ніколи не мріяв.

Ілларіонов вважає, що якщо розглядати війну Росії проти України в контексті тривалого протистояння, починаючи зі спроби окупації Тузли у 2003 році і епізодів військових дій різної інтенсивності, можна прийти до висновку, згідно з яким у Києва є шанси на повернення захоплених Криму та Донбасу.

Крім того, на думку Іларіонова, війна в Україні не припиниться в найближчі тижні. Навіть якщо українській армії вдасться відбити наступ окупантів у Харківській та Запорізькій областях, бойові дії не закінчаться. Не виключено, що буде новий наступ з боку РФ.

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