Війна в Україні не закінчиться в найближчі тижні: експерт назвав дві причини

Андрій Ілларіонов / УНІАН

Старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов розповів, чому війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

"По-перше, судячи з оцінок військових експертів, операція на сході України вже йде, як мінімум, тиждень. І бої там вельми запеклі. Дані про втрати бойової техніки це підтверджують. Однак бойові дії ще не досягли того рівня інтенсивності, про який попереджали неодноразово і який очікується", - сказав Ілларіонов під час чату на Главреді.

За його словами, ця військова операція не стане останньою, вона не вирішить долю війни в Україні.

"Навіть якщо ЗСУ вдасться відбити з великими втратами новий наступ російських військ під Ізюмом і Гуляйполем, війна на цьому не закінчиться. Враховуючи світоглядний стан Путіна, з моєї точки зору, слід очікувати інших кампаній і нових наступів, а також інших технологій атак. Немає перспектив того, що війна в Україні закінчиться в найближчі тижні – все це буде тривати набагато довше", - сказав експерт.

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Повернення Криму і Донбасу в Україну

Політичний експерт Андрій Піонтковський раніше заявив, що якщо Україна отримає потрібне Києву наступальне озброєння, у держави з'являться шанси вибити окупантів із захоплених Криму та Донбасу. Спроба наступу загарбників на Донецьку і Луганську область може завершитися серйозними втратами для росіян і привести до нової лінії позиційної боротьби в регіоні.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Україна може не тільки відтіснити російські війська на позиції до 24 лютого, а й звільнити окуповані Крим і Донбас. За його словами, міф про РФ як "другої армії світу" вже зруйнований - їх можна бити. І вже ніхто абсолютно не впевнений в тому, що проблему Москви можна вирішувати тільки політичним шляхом.

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Міллі сказав про те, що російсько-українська війна може бути тривалою і виснажливою. На думку військового, перемогою Києва може стати відновлення територіальної цілісності держави в межах 1991 року (з Кримом і Донбасом, - ред.). Українцям вдалося відбити наступ на Київ, а тепер потрібно чекати бойових зіткнень на Донбасі.

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