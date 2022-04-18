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Україна має шанс повернути окуповані Крим та Донбас - Ілларіонов

18 квітня 2022, 05:10

Війна Москви проти Києва може затягнутися на довгі роки, вважає російський економіст Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Війна Росії та України може затягнутися на тривалий час, але її підсумки призведуть до звільнення українських територій – Ілларіонов / УНІАН

Якщо розглядати початок війни Росії проти України ще з моменту спроби захоплення коси Тузла у 2003 році, можна зробити прогноз, згідно з яким в результаті тривалої війни, на роки, що включає різні епізоди військових дій і зміни їх інтенсивності, українській державі вдасться повернути окуповані Крим та Донбас. Про це заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді він розповів про те, що результатом війни Росії проти України дійсно може стати повернення захоплених Криму та Донбасу під політичний контроль Києва.

читайте такожЯкщо Україна переможе на полі бою Росію, вона стане новим лідером Заходу - Ілларіонов"Якщо розглядати цю війну, як велику війну, яка розпочалася ще у 2003 році спробою захоплення коси Тузла і завершиться поверненням контролю України над усією територією країни, то так, це можливо", - вважає Ілларіонов.

За його словами, така війна швидко не завершиться. Вона може затягнутися на довгий час і складатися з декількох військових епізодів різної інтенсивності. Але все ж її підсумки можуть призвести до деокупації українських територій.

"Однак ця війна не закінчиться за декілька тижнів або місяців. Це - довга війна, на роки. Але в результаті цієї війни, яка може складатися з декількох епізодів військових дій різного ступеня інтенсивності, всю територію України буде звільнено від окупації", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Дивіться відео ТСН - чи готові на Заході надати Україні наступальне озброєння для битви з РФ за Донбас

Повернення Криму та Донбасу в Україну

Політичний експерт Андрій Піонтковський раніше заявив, що якщо Україна отримає потрібне Києву наступальне озброєння, у держави з'являться шанси вибити окупантів із захоплених Криму та Донбасу. Спроба наступу загарбників на Донецьку і Луганську область може завершитися серйозними втратами для росіян і призвести до нової лінії позиційної боротьби в регіоні.

Колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Україна може не тільки відтіснити російські війська на позиції до 24 лютого, а й звільнити окуповані Крим та Донбас. За його словами, міф про РФ як "другу армію світу" вже зруйновано - їх можна бити. І вже ніхто абсолютно не впевнений у тому, що проблему Москви можна вирішувати тільки політичним шляхом.

Керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Майкл Міллі сказав про те, що російсько-українська війна може бути тривалою і виснажливою. На думку військового, перемогою Києва може стати відновлення територіальної цілісності держави в межах 1991 року (з Кримом та Донбасом, - ред.). Українцям вдалося відбити наступ на Київ, а наразі треба очікувати на бойові зіткнення на Донбасі.

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