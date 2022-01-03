Жириновський назвав вдалу дату для нападу на Україну, щоб "примусити Київ до миру"

Жириновський вибухнув новими заявами про вторгнення Росії в Україну / Reuters

Депутат Державної Думи Росії та лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський, який відомий своїми антиукраїнськими заявами, назвав "вдалий", на його думку, момент для бомбардування України. За його словами, це лютий 2022 року. Жириновський вважає, що військова агресія нібито допоможе "примусити" українців "до миру".

В ході спілкування з однопартійцями на ЛДПР-ТВ російський політик заявив, що "розчарований" тим, що Кремль не прислухався до його пропозиції атакувати Київ і "західні міста" у новорічну ніч, передає Telegram-канал Ura.ru.

"Даремно цього не зробили. Обрано лінію на мирне співіснування. Я розумію, чому ухвалювалося таке рішення. Але є шанс це все надолужити. Бомбардування можна провести в лютому, це буде вдалий момент для початку "примусу України до миру", - заявив Жириновський.

Як повідомляв Главред, 27 грудня в ефірі ефірі державного Першого каналу Жириновський запропонував вторгнутися в Україну в Новий рік. Політик заявив, що потрібно "просто шарахнути" о четвертій або п'ятій годині ранку 1 січня.

На думку Жириновського, всіх українців бомбити "необов'язково", але треба "вибірково" когось "налякати" і "покарати".

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Нагадаємо, наприкінці грудня американське видання Financial Times писало з посиланням на аналітиків, що можливе вторгнення Росії в Україну може розвиватися двома шляхами - це може бути повномасштабне вторгнення або точкова атака авіацією.

За словами експерта американського дослідницького центру Rand Дари Массікот, Російська Федерація може застосовувати для авіаударів крилаті й балістичні ракети. Цей варіант агресії вона вважає більш імовірним. При цьому аналітик стверджує, що українські системи протиповітряної оборони не зможуть з ними впоратися.

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