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"Коли вже всі напідпитку": Жириновський закликав бомбити Україну в новорічну ніч

28 грудня 2021, 13:43

Скандальний політик вибухнув погрозами на адресу України.

Жириновський
Володимир Жириновський закликав до бомбардування України / УНІАН

Депутат Державної Думи Росії і лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський закликав до бомбардування України в ніч з 31 грудня на 1 січня.

З такою заявою скандальний російський політик виступив в ефірі державного "Першого каналу".

За його словами, на місці Володимира Путіна, віддав би такий наказ.

"Годині о 4 ранку, коли вже все напідпитку", – заявив Жириновський.

читайте також"Возили як по полю": син Жириновського з Держдуми вибухнув образою на адресу УкраїниПолітик також зазначив, що не обов'язково бомбити всіх, але зробити це потрібно вибірково.

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"Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось і шарахнути, як слід", – сказав Жириновський.

Можливе вторгнення Росії в Україну

30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій йшлося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів зафіксували після завершення російсько-білоруських навчань.

Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку біля кордонів України.

10 листопада президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. У своєму зверненні глава держави підкреслив, що українська армія готова дати відсіч.

15 листопада британське видання Financial Times писало про те, що співробітники західних спецслужб мають дані, які свідчать про "високу імовірність" повномасштабного російського вторгнення в Україну. У своїх прогнозах експерти спираються не лише на дані про концентрацію близько 90 тисяч російських військовослужбовців поруч з українським кордоном, а й на деякі інші дані секретного характеру.

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Як писало видання The New York Times, Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну.

10 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія пообіцяла США не нападати на Україну. За його словами, російська влада сказала про це Америці та світу, а самому Зеленському про цю обіцянку повідомив глава Білого дому Джо Байден.

16 грудня Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз біля українських кордонів знаходяться 92 тисячі військових. Для наступу росіянам знадобиться військовий контингент щонайменше в 500-600 тисяч. Щоби наростити наступальні сили, Москві буде потрібно понад 24 години.

18 грудня було опубліковано нові докази перекидання російських військових частин до українських кордонів. Видання Medium показало кадри, на яких зафіксовано скупчення бронетехніки, артилерії та російських військових під Курськом та Брянськом. Також, згідно з новими даними, рух військ Росії помічено поблизу кордону з Білоруссю, неподалік північного кордону України.

20 грудня Данілов зазначив, що російська військова присутність біля кордонів України збільшилася, але "не дуже критично". За його словами, зараз немає необхідності запроваджувати воєнний стан, але якщо вона з'явиться, рішення ухвалять негайно.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Жириновський Росія
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