Кремль заплатить високу ціну: у FT дізналися, що буде, якщо Путін не погодиться на мир

Дональд Трамп дедалі більше роздратований через Путіна, оскільки Кремль ігнорує всі мирні пропозиції.

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Трамп усе більше злиться на Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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Трамп роздратований через Путіна

США можуть запровадити санкції проти тіньового флоту РФ

Поки що всі чекають результатів візиту Віткоффа до Москви

Якщо Кремль не піде на перемир'я у встановлений Дональдом Трампом термін, який спливає вже 8 серпня, Москва заплатить "високу ціну". Зокрема, адміністрація президента США розглядає можливість запровадження санкцій проти російського "тіньового флоту".

Як пише видання Financial Times із посиланням на кілька джерел із Білого дому, санкції США проти російського "тіньового флоту", якщо адміністрація чинного президента їх запровадить, стануть першим прикладом нових обмежень, запроваджених Америкою проти Росії з моменту повернення Дональда Трампа в Білий дім.

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"Тіньовий флот" Росії - мережа застарілих танкерів, яку використовує Кремль для обходу санкцій. Саме він дозволив Росії постачати нафту за дорожчою вартістю, ніж передбачає встановлена "Великою сімкою" межа у 60 доларів за барель. Переважно таким чином Кремль постачав нафту до Китаю та Індії.

Видання зазначає, що, ймовірно, адміністрація Трампа в цьому питанні керується досвідом експрезидента США Джо Байдена. Чиновники з його адміністрації 2024 року дійшли висновку, що внесення до санкційного переліку окремих судів має сенс, оскільки приносить результати: країни, які купували російську нафту, відмовлялися від співпраці з тими, хто потрапляв під санкції. У результаті ЄС і Велика Британія перейняли цю практику.

FT зазначає, що Трамп дедалі більше роздратований через Путіна, оскільки Кремль ігнорує всі пропозиції до миру з Україною. У зв'язку з цим Москва може заплатити високу ціну, якщо відмовиться від мирних переговорів.

Поки ж усе залежить від того, з чим повернеться з Москви спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

"Якщо він повернеться з порожніми руками, зовсім без нічого, Трамп розлютиться", - зазначили джерела видання.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Як Трамп покарає Путіна після завершення дедлайну - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що після закінчення дедлайну США можуть активувати кілька потужних інструментів впливу, які можуть значно посилити тиск на Кремль.

У США є три інструменти:

значне збільшення поставок зброї для Збройних Сил України;

запровадження санкцій, передбачених у законопроєкті Грема-Блюменталя. Це серйозно вплине і на американську санкційну політику, і підштовхне до більш жорсткої санкційної політики Євросоюз;

запровадження цільових санкцій проти країн і компаній, які купують російську нафту. Обмеження на імпорт російських енергоресурсів змусить Москву втратити ключові джерела доходів.

Візит Віткоффа до Москви - що відомо

Як писав Главред, спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф прилетів до Москви рано вранці в середу, 6 серпня.

Офіційні особи у Вашингтоні надали мало подробиць про графік Віткоффа в РФ.

Очікується, що під час візиту він зустрінеться з різними російськими офіційними особами, включно з потенційними переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним.

4 серпня президент США Дональд Трамп сказав, яким буде послання Віткоффа росіянам і чи може РФ щось зробити, щоб уникнути санкцій.

"Нам потрібно укласти угоду, згідно з якою перестануть гинути люди", - сказав президент США.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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