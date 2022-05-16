Дружини мобілізованих в "ЛНР" штурмують військову прокуратуру: "врятуйте, це ж ваші люди"

"Влада ЛНР" тільки розводить руками.
Протести, які дружини мобілізованих в "ЛНР" влаштовували перед військкоматами, нічого не дали. Жінки вимагали зустрічі з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником вже біля "військової прокуратури".
По дорозі вони зустріли "главу МЗС ЛНР" Владислава Дейнего, і висловили все йому.
Жінки заявили, що чоловіків використовують, як гарматне м'ясо, і зажадали повернути їх додому.
"Ваш уряд послав їх на забій!", "Врятуйте, це ж ваші люди!",- говорили протестувальники, але Дейнего просто розвів руками.
Нагадаємо, раніше жінки приходили з пікетами до військкоматів. За їхніми словами, їхніх чоловіків "мобілізували" в якості резервістів, а потім відправили на війну і кинули на поле бою без прикриття.
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Автор: Сергій Коломієць