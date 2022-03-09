"Я не піду вбивати братів!": у РФ спалили військкомат, щоб не йти воювати в Україну

У РФ спалили військкомат, щоб не йти воювати в Україні / скріншот з відео

У Луховицях Московської області невідомий чоловік спалив військкомат, щоб уникнути призову на війну в Україну.

Невідомий месник перед цим розфарбував ворота місцевого військкомату в кольори українського прапора, пишуть в мережі.

"Я пофарбував ворота в кольори прапора України і написав: "Я не піду вбивати братів!", після чого переліз паркан, облив фасад бензином, розбив вікна і відправив у них коктейлі Молотова", - пише росіянин, який атакував один з військкоматів РФ.

читайте такожКількість жертв серед цивільного населення України перевалила за тисячу: в ООН назвали сумні цифриМетою такого вчинку було знищення архіву з особистими даними резервістів-призовників, яких можуть відправити на війну в Україну.

Чоловік також закликав людей здійснювати такі ж радикальні дії, тому що вуличні протести не дають бажаного результату.

Раніше повідомлялося, що спроба мобілізації в Росії доб'є режим президента РФ Володимира Путіна. Таку думку висловив радник голови офісу президента України Олексій Арестович. На його думку, у разі введення мобілізації в РФ Путіну стане важче приховувати правду, а росіяни зрозуміють, що справи погані.

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