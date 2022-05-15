"Жителі Донбасу для Росії витратний матеріал": дружини окупантів з "ЛНР" штурмують військкомати

Дружини окупантів з "ЛНР" штурмують військкомати / скріншот

У тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині дружини "мобілізованих" вийшли на мітинг. Вони заявили, що їх чоловіків кинули на поле бою.

Жінки вимагали зустрічі з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником, повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

Жінки прийшли до місцевого військкомату і влаштували там пікет. За їхніми словами, їхніх чоловіків "мобілізували" в якості резервістів, а потім відправили на війну і кинули на поле бою без прикриття. Журналіст уточнив, що мова йде про Харківський напрямок.

"Командування не знає, що вони там знаходяться. Російські війська поїхали, наших резервістів кинули... Ви вночі міцно будете спати, а ми – під військкоматом", - заявили в трубку дружини "мобілізованих".

читайте також"Я хочу повернутися до сім'ї не в труні": російські солдати влаштували бунт, командуванні в лютіКазанський зазначив, що старання жінок з "ЛНР" марні, адже Пасічник нічого не вирішує.

"Рішення приймаються в Росії. І як я вже не раз писав - жителі Донбасу для російської влади просто дешевий витратний матеріал, який нікому не шкода", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили черговий військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднили аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

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