Матері російських окупантів почали "штурмувати" військкомати в РФ / соцмережі

Мати російських окупантів хочуть будь-що забрати своїх синів з війни в Україні.

Для цього вони не шкодують грошей, повідомляє СБУ, публікуючи перехоплену розмову солдата 36-ї окремої мотострілецької бригади РФ з матір'ю.

"Це військове формування "відзначилося" тим, що ще в 2015 році під виглядом "донецьких сепаратистів" воювало проти України. Тепер їх кинули під Київ, як досвідчених головорізів. Але ця зустріч з ЗСУ для багатьох стала фатальною", - йдеться в повідомленні.

Мати заявила своєму синові, що домовилася з командуванням, щоб його повернули на місце дислокації. Радить йому не сподіватися, що його скоро виведуть:

"... не будуть виводити, зараз будете назад сюди заходити. Це все ще не припиниться, вивозять техніку, везуть народ туди. Хто загинув, замінюють ось цими залишками".

Для переконливості вона перерахувала у скількох знайомих жінок вже загинули чоловіки.

"...У Юлі чоловіка вбили, у Крістіни чоловіка вбили, ...сусіда теж вбили, Вурлов у Сирії навіть відслужив, і ось - везуть ... а Чіпа не з тобою? 10 з лишком днів не дзвонить вже, а Волков не з тобою? Його теж давно немає. Альбіна плаче. Тут уже пів Борзі".

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Також повідомлялося про те, що один з російських окупантів, який потрапив у полон в Україні і взяв участь в обміні на українських захисників, знову хоче воювати проти ЗСУ.

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