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У Росії спалили черговий військкомат: дані призовників згоріли

21 квітня 2022, 09:35

Будівлю закидали "коктейлями Молотова".

коктейль молотова
У Росії спалили черговий військкомат / УНІАН

У Росії закидали "коктейлями Молотова" військкомат. В результаті пожежі постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників.

Інцидент стався вночі з 17 на 18 квітня в селищі міського типу Зубова Поляна на Мордовії, пише "24 канал".

Військовий комісар Микола Шликов відмовився коментувати пожежу у військкоматі. Місцева поліція порушила кримінальну справу "за умисне знищення майна".

За інформацією місцевих телеграм-каналів повідомив, що пожежа у "військовому комісаріаті Зубово-Полянського та Торбіївського районів" спалахнула приблизно о третій ночі. Постраждали кімнати, де зберігалися дані призовників. Один з кабінетів повністю згорів, знищено кілька комп'ютерів.

читайте такожАгресори проводять примусову мобілізацію та готують провокації-Генштаб ЗСУПізніше на місці пожежі виявили 4 пляшки із запальною сумішшю. Ніяких слідів нападники не залишили, а камер і сигналізації у військкоматі немає.

Нагадаємо, в Луховицях Московської області невідомий чоловік спалив військкомат, щоб уникнути призову на війну в Україну. Невідомий месник перед цим розфарбував ворота місцевого військкомату в кольори українського прапора.

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