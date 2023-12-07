Залізничники готові переправляти через польський кордон фури на платформах - "Укрзалізниця"

Співробітники польської митниці зараз проводять огляд завантаженого 23-ма українськими фурами тестового контрейлерного поїзда, свою затримку пояснюють необхідністю узгодити габарити вантажів і наявність у фурах палива. Про це заявив повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" (УЗ) Валерій Ткачов, повідомляє портал "Інтерфакс-Україна".
Він підтвердив, що нещодавно з'явилося в Інтернеті відео, на якому залізницею рухаються навантажені на контрейлерні платформи українські фури, ‒ правдиво. Таким чином українські експортери намагаються вирішити проблему з перетином українсько-польського кордону, яка блокується протягом місяця польськими перевізниками.
"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (КПП на українсько-польському кордоні ‒ Главред). У нас вже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", - сказав Ткачов.
За його інформацією, на даний момент українська та польська сторони погоджують технічні питання. Нібито у польських митників є питання щодо габаритів вантажів, а також про наявність в баках Фур палива.
"Найближчим часом ці питання ми постараємося вирішити, щоб його пропустили. Як тільки цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", - пообіцяв представник "УЗ" і повідомив, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде український державний центр транспортного сервісу "Ліски"", ‒ підсумував Ткачов.
Блокада кордону поляками
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Україна швидко відчула наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблемам з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Однак 27 листопада Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже декілька тижнів.
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