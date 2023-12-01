'Наступний рік буде неймовірно складним', - експерт про ситуацію на фронті

Тільки в кінці наступного року захід зможе зрівнятися у виробництві зброї з РФ і КНДР.

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"Наступний рік буде неймовірно складним / колаж: Главред, фото: 241 Про Сил ТРО ЗСУ, 53 ОМБ

На фронті російсько-української війни ще деякий час триватиме активізація сил окупантів. Головним для ЗСУ є завдання витримати тиск ворога і також створити всі умови для оборони і нових стратегій. Такудумка про ситуацію на фронті висловив директор Defense Express Сергій Згурець.

За словами експерта, тривала війна не є вигідною для РФ, тому що може спричинити за собою внутрішнє напруження в країні. При цьому етап, коли українські сили оборони дещо втомилися при проведенні наступальних дій на півдні, Путін використовує для масованих атак по всій лінії фронту.

Саме з тієї причини, що Росія використовує всі максимальні сили для наступів, варто очікувати активізації на всій лінії фронту. В цей же час, на думку Згурця, українські союзники вже почали змінювати свій підхід до війни і повинні сформувати нову довгострокову стратегію підтримки України.

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"Розуміємо, що наступний рік буде неймовірно складним з точки зору темпів постачання боєприпасів і темпів надходження зразків техніки для ЗСУ, які будуть меншими, ніж у попередній рік", - коментує експерт.

Згідно з його словами, західні союзники України зможуть зрівнятися боєприпасами з РФ тільки до кінця наступного року.

До кінця 2024 року партнери вийдуть на показники виробництва боєприпасів, які можна буде порівняти з тим, що є у РФ в альянсі з КНДР, - резюмував Сергій Згурець.

Ситуація на фронті

На Бахмутському напрямку фронт динамічний, тому зараз говорити про будь-які досягнення російських окупантів не можна, заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо. Говорячи про інформацію про часткове заняття ворогом частини Хромового Бахмутського району, Фітьо зазначив, що українські захисники перебувають в активній обороні. При цьому покращують своє тактичне положення і переходять до наступальних дій.

Окупаційні війська агресора Росії прагнуть до захоплення коксохімічного заводу в Авдіївці, без якого місто взяти дуже складно. Ворог систематично зазнає втрат, ЗСУ потребують дронів. Обстановка на Авдіївському напрямку стабільно важка. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

Також ворожа Росія перекидає резерви на лівий берег Дніпра в Херсонській області. ЗСУ для подальшого ефективного ведення операції на даному напрямку знадобляться засоби для перекидання військ і техніки, а також далекобійна зброя і авіація. Про це заявив народний депутат, Секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко.

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