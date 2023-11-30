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"Ніде тримати оборону": захисник України про критичну ситуацію в Авдіївці

Єлизавета Бельмас
30 листопада 2023, 19:17
Окупанти продовжують наступальні дії на Авдіївському напрямку.
Захисник України про критичну ситуацію в Авдіївці
Захисник України про критичну ситуацію в Авдіївці / колаж: Главред, фото: УНІАН, 37 ОБМП

Ворожа армія на Авдіївському напрямку використовувала вже всілякі сили і ресурси проти ВСУ. Головним завданням Сил оборони України на даний момент є максимальна ліквідація атакуючого потенціалу ворога. Про це розповів майор МВС Максим Морозов "Лютий", який бореться за Авдіївку з 2014 року.

За словами військового, складна ситуація зараз на півдні від міста. Там, у населених пунктах Первомайське та Північне солдати ЗС РФ намагаються просуватися, але ситуацію контролюють ЗСУ.

Однак більш складно, як повідомляє "Лютий", в районі промзони. Там відбуваються постійні бої, які перетворюють цю територію на "купу будівельного сміття".

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"Ситуація там просто критична. Там критично з тієї причини, що просто ніде тримати оборону", - пояснює військовий.

Також він додав, що постійні спроби штурмів, авіаційні удари і удари КАБами росіяни не залишають північніше, біля "коксохіму". В цілому, скрізь відбуваються постійні бої і спроби окупантів розширити сірі зони, щоб надалі взяти їх під свій контроль.

Максим Морозов до всього додав, що можливий вимушений відступ з промзони буде критичним.

"Після промзони йде Авдіївська так звана стара - це стара частина міста, де приватна забудова. Звичайно, там буде дуже складно закріпитися як нам, так і ворогові. Вона буде, швидше за все, сірою зоною, а наші оборонні рубежі проходитимуть далі. Тобто, якщо ми розглядаємо якийсь критичний або просто негативний варіант на промзоні, то наступною буде малоповерхова забудова, де можна "зачепитися". Але поки ведуться бої за промзону, тому давайте спочатку поборемося на ній, а вже коли вона перетвориться на суцільне будівельне сміття, будемо розглядати інші сценарії", — каже воїн.

Головною метою сил оборони зараз є максимальне бажання погасити атакуючий потенціал ворога. Тільки після цього ситуація зможе стабілізуватися.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Окупанти Росії в районі Авдіївки Донецької області активізували свої штурмові дії. Ворог посилив артилерійські та авіаційні удари. Місцями росіяни задіють бронетехніку, ЗСУ її палять. Про це заявив представник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, оскільки противник продовжує атакувати позиції Сил оборони України, акцентуючи увагу, зокрема, на промзоні. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов.За його словами, саме промзона є однією з найбільш активних точок бойових дій.

Однак, представник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Сили оборони України успішно утримують під контролем Авдіївський коксохімічний завод. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

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війна в Україні Авдіївка
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